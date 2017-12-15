北部驚現「雲瀑」美景 雲層沿山傾瀉超壯觀

北部今一掃連日陰霾，出現難得的冬陽，在晴空的照耀下，北部民眾可以看到遠方山脈出現壯觀優美的大雲瀑。（圖擷自「Jimmy Tsao」臉書）

2017-12-15 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕北部今（15日）一掃連日陰霾，出現難得的冬陽，在晴空的照耀下，北部民眾可以看到遠方山脈出現壯觀優美的大雲瀑，紛紛拿出身邊的攝影工具拍下雲瀑美景。

中央氣象局科技中心主任鄭明典今天中午在臉書表示，從機場聯絡道往東的桃園段可以看到在晴空下壯觀優美的大雲瀑，立刻吸引網友紛紛拍下身邊的雲瀑照片，除了桃園地區以外，大台北也都能遠眺到山脈被雲瀑鋪天蓋地的壯闊景色；網友「Jimmy Tsao」在鄭明典與個人臉書上分享自己拍攝到的雲瀑照片，只見高大的電塔在壯闊雲瀑下顯得十分渺小。

鄭明典曾在臉書回應網友相關雲瀑的疑問，雲瀑算是季節特色，其產生的原因是冷空氣在山前堆積，在堆高的過程中，上面水氣因為舉升而凝結，等到冷空氣高過山頭，凝結的水氣就和冷空氣一起流過山頭。

鄭明典說，這時由於冷空氣比較重，所以流過山頭後會沿著山頭往下掉，就好像瀑布的水往下流一樣，才會被稱為「雲瀑」。

鄭明典指出，雖然台灣四季都有欣賞到雲海的機會，不過，秋冬是觀賞雲瀑最佳季節。

網友在鄭明典與個人臉書上分享自己拍攝到的雲瀑照片，只見高大的電塔在壯闊雲瀑下顯得十分渺小。（圖擷自「Jimmy Tsao」臉書）