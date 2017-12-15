竹市鐵道藝術村 「藝事節」 聯展登場

新竹市鐵道藝術村即日起辦理2017「藝事節」駐村藝術家聯展。（記者王駿杰攝）

2017-12-15 15:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市鐵道藝術村即日起辦理2017「藝事節」駐村藝術家聯展，除展出金工藝術家張皓涵、油畫藝術家葉紘寯、修復藝術家Brian等3位駐村藝術家共17件作品，展覽期間還開放駐村藝術家工作室，讓民眾近距離和藝術家話家常，並欣賞創作。

市長林智堅指出，鐵道藝術村的前身是台鐵新竹站3-5號倉庫，建於日治時期1941年，1997年配合文建會「鐵道藝術網絡計畫」，於2004年10月完成整修並啟用，近2年文化局積極爭取文化部經費補助，注入城市美學概念設計，還原建築原始木造及紅磚風貌。

文化局視覺藝術科長徐瑞蘭指出，今年鐵道藝術村共計有張皓涵（金屬工藝手飾創作）、葉紘寯（油畫）、駱恩Brian Rothkopf（裝置藝術）、吳易澤（油畫）、呂紹川（油畫、裝置藝術）等5位藝術家駐村，除經營藝術創作外，還肩負著在地人口集結的小小縮影。

張皓涵因丈夫工作而移居新竹，葉紘寯是返鄉從事美術教學，駱恩（Brian）則是從美國來到新竹築夢，5人來自不同領域及背景，卻緊密連結一起駐村創作，讓鐵道藝術村的日常，在平凡中顯現藝術光芒。

「藝事節」駐村藝術家聯展展期至24日止，5位藝術家的工作室同時開放參觀，讓民眾近距離和藝術家話家常，並欣賞創作。