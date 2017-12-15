日本藝術家在台東美館創作「竹燈與書法」

2017-12-15 14:56

［記者黃明堂／台東報導］日本三重縣伊賀市竹燈大師川渕（音同淵）皓平與松坂市書法大匠伊藤潤一結合竹子與書法的藝文創作「竹燈與書法」，在台東美術館展出，台東與日本的交流再添一筆。

縣長黃健庭對於他們融合現代工藝與傳統書寫文化的感官新體驗覺得新奇，特別到美術館向2位駐村的藝術家致意。

川渕皓平說，約10年前開始進行竹燈的創作工作，這次的創作素材也不少是在台東就地取材；伊藤潤一雖然一句中文也不會說，但是在台東富岡漁港遇到非常熱情的民眾，邀請他一同享用海產、美食，當下他與當地居民歡樂交流、互動，彼此超越語言隔閡，都成為他生命歷程難忘的回憶。

黃健庭表示，台東邁向國際化的腳步踏實穩健，今年縣府與日本的交流合作收穫滿滿，除了到日本三重縣參訪，以及參加東京馬拉松展覽、台東農產-洛神與日本長野縣南信州菓子工房技術合作洛神果乾，現在，兩位日本藝術家來到台東駐村創作，激發台日藝術新火花，著實令人振奮，也希望2位大師能再次來台東創作展覽。

縣府國計處指出，去年台東縣政府與日本三重縣伊賀市、志摩市簽署「方的地方政府合作備忘錄，今年首度邀請兩位日本三重縣藝術家到台東美術館駐館創作，兩位藝術家會將創作出藝術品送給台東美術館。