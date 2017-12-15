新北彰化同鄉會、洪陳金環慈善會 返鄉捐款助弱

新北彰化同鄉會和洪陳金環慈善會，今天送暖助彰化弱勢。（記者張聰秋攝）

2017-12-15 15:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了回饋家鄉，新北市彰化同鄉會關懷彰化縣弱勢民眾，捐助每戶3000元、100戶共計30萬元；財團法人台北市洪陳金環慈善基金會也捐款100萬元給彰化縣社會救助金專戶，化小愛為大愛，讓人間處處有溫情。

同鄉會總會長洪松廷帶領職員和幹部共約80人，偕同洪陳金環慈善基金會董事長洪村山等人，今天在彰化縣政府第2行政大樓拜會彰化縣長魏明谷，雙方互動融洽。

魏明谷肯定一行人的善心義舉，他說，彰化縣積極與同鄉會建立夥伴關係，近年來縣內建設成果斐然，適合投資及宜居，歡迎同鄉返鄉投資居住。

總會長洪松廷表示，彰化是他的爸爸的出生地，從以前辛苦打拚到有些成就之後，仍不忘以前辛苦所付出的代價，所以，他的爸爸希望在人們需要幫助的時候施點綿薄之力，也許日後大家都會有不一樣的成就。

董事長洪村山表示，這次與新北市彰化同鄉會一起回鄉寒冬送暖，倍感開心，過去他擔任彰化同鄉總會長時，每年都回到彰化舉辦寒冬送暖活動，即使卸任了，仍然很關心彰化的發展與建設，這回捐贈100萬元給縣府，希望能夠幫助到弱勢民眾。