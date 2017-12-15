206震災微電影 選在倒塌大樓附近校園首映

南市衛生局在崑山國小舉辦震災微電影首映會。（記者吳俊鋒攝）

2017-12-15 14:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕去年的206地震，台南永康區維冠金龍大樓倒塌，傷亡慘重，市政府衛生局啟動相關輔導機制，協助受災戶從驚嚇與哀痛中逐漸復原，並拍片記錄民眾如何勇敢站起來、走出去，微電影今天首映，感動人心。

衛生局今天在維冠金龍大樓附近的崑山國小，舉辦《從心「韌」（認）識自己》的震災微電影發表會，邀請該校師生，以及當地鄉親一起參加，也希望藉由相同經驗者彼此陪伴的歷程中，找出正面的意義與力量。

影片中，採訪了師生、崑山里長李忠信，以及在地震中喪子的施秀鑾等，瞭解災難來時的內心震撼，還有後續的心理復健過程。

衛生局長陳怡表示，第一時間對災民的陪伴、支持，是建立信任的關鍵，也鼓勵他們找到適合自己的紓壓方式，讓生活節奏規律化，儘速回歸正常。

陳怡也指出，災民們彼此陪伴、支持，努力平復傷痕，並催化當地人的互助行動，韌性讓人從痛苦中痊癒，重新承擔責任，繼續完整地生活與愛。

在發表會上現身說法的李忠信說，有些人心裡仍存陰影，視大樓倒塌處為不祥之地，寧可繞遠路，也避免直接經過，但多數鄉親都已走出震災傷痛。

施秀鑾與夫婿林清貴為幫兒子圓夢，在附近經營「恆志的店」，開幕迄今將近半年，一切順利，尤其所賣的蛋糕、咖啡、茶飲等，因真材實料，深獲好評。

林清貴提到，開業是延續兒子的熱情人生，在從事餐飲工作後，更懂得食安的重要性，由於恆志喜歡長頸鹿，未來將成為店內的主題意象，特色發展。

而堅強挺過來的施秀鑾，還是衛生局的自殺防治志工，這段期間，她積極接觸人群，不讓自己孤單，也瞭解如何適時紓壓，正向面對外界，讓震災傷痛逐漸遠離。