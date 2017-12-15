推各里設廚餘桶 苗市長祭鐵腕

公所清潔隊長孫春明（持麥克風者）呼籲民眾，廚餘投入前，將廚餘水份儘量瀝乾，勿將垃圾包、塑膠袋、免洗餐具、筷子、雜物等投入，請市民配合，並保持廚餘桶位置周邊環境整潔。（記者彭健禮攝）

2017-12-15 14:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所每月的垃圾焚化處理費約160萬元，但其中包括不少可再回收利用的廚餘，市公所推行在各里放置廚餘回收桶，盼提高廚餘回收量，減少處理費的支出，以120萬元為目標；市長邱炳坤說，省下的處理費用，可做為其他更有意義的市政預算，並強調「若有里不願意配合，公所將不再補助該里一毛錢！」

垃圾分類政策宣導行之有年，但苗栗市公所清潔隊發現，長久以來仍有不少民眾未落實，其中，垃圾袋中混雜廚餘最為常見，一旦經壓縮後，廚餘的湯湯水水往往沿途滴漏，影響環境衛生，也增加垃圾清運車進焚化廠過磅重量，增加焚化費用支出。

市長邱炳坤表示，為能落實加強家戶廚餘回收，公所請各里長協助在轄區內公有地，尋找適當位置擺放廚餘桶，民眾除可將家中廚餘交給垃圾車及資源回收車附掛廚餘桶外，也讓無法配合線上收集廚餘的民眾方便處理家中廚餘，避免投入家中一般垃圾隨手釋出。

邱炳坤說，公所也會嚴格執行破袋稽查工作，凡未做好分類的垃圾一律拒收，避免一再「燒錢」，若省下的處理費用，可做為其他更有意義的市政預算，並強調「若有里不願意配合，公所將不再補助該里一毛錢！」

公所清潔隊長孫春明表示，焚化廠對於進廠的垃圾車，也會隨機抽樣破袋，若1車內可回收的垃圾超過規定，則拒絕入廠，也造成清潔隊員極大困擾；公所每個月的垃圾處理費約160萬元，盼藉由此措施，提高廚餘回收率，降低垃圾處理費用，目標為每個月120萬元。

孫春明說，此措施已於11月起試辦，28里已有20個里配合擺放，擺放時間除週三、週日清潔隊停收垃圾，其餘每天下午2點半到晚間9點。他也呼籲民眾，廚餘投入前，將廚餘水份儘量瀝乾，勿將垃圾包、塑膠袋、免洗餐具、筷子、雜物等投入，請市民配合，並保持廚餘桶位置周邊環境整潔。