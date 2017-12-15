打造安全步行廣場 新竹火車站第一階段改造工程啟用

2017-12-15 14:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹火車站前廣場景觀改造工程第一階段今天啟用，市府交通處指出，該工程以人本設計打造站前廣場旁3公尺寬人行步道、臨停上下客區，並拆除中華路阻隔視覺矮牆，為行人打造安全步行、視覺穿透的站前廣場。

交通處長倪茂榮指出，為打造步行城市，市府今年9月以「大車站計畫」為藍圖進行火車站前人行廣場及站前廣場改造計畫，共將投入3200萬元，目前第一階段工程已完工。

倪茂榮指出，該工程首先拆除中華路阻隔視覺矮牆，打造視覺穿透廣場；過去2公尺高差的下沉式人行道因使用率不高，造成中華路旁出現人車爭道，也藉由工程改為平面步道，不僅更安全，輪椅族也能利用寬敞、平坦人行道，輕鬆穿越來往林森路與中正路；另中華路側更設置臨停接送區，將紓解長期以來火車站尖峰時間接送區空間不足問題。

此外，過去站前廣場地下道出口長期陰暗潮濕、成治安死角，現也改造為林蔭步道，並設置YouBike站點，行人和YouBike往返中正路、民族路、林森路更加順暢、安全，不必再穿越車流繁忙的中華路。

倪茂榮表示，第二階段火車站前步行廣場工程預計在農曆年前啟用，將打造容納1500人的步行廣場，讓人、車分流，營造安全、舒適的休憩候車空間。