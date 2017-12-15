引進「國際勢力」 偏鄉國中躲過廢校命運

二水國中歡度56週年校慶，國際學校同時落成啟用。（記者顏宏駿攝）

2017-12-15 14:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉二水國中因為位處偏僻，加上少子化現象，學生人數不斷降低，6、7年前，地方各界憂心最後會面臨廢校命運，提議遷到二水市區，但縣府獨排眾議，採取原地轉型為「國際學校」，讓二水國中躲過遷校、廢校的命運，今天二水國中歡度56週年校慶，國際學校同時落成啟用，未來將會強化跟國際間其他學校的交流。

這是彰化縣第一間以「國際交流」為主題的國中，出席國際學校啟用儀式的縣長魏明谷表示，國際學校可以提供外國學生在校住宿，不僅可以了解在地文化，也可以作國際交流。二水國中國際學校成立目的在縮短城鄉差距，讓同學們的學習環境可與國際接軌，與外國學生國際交流，以提升二水國中學習環境國際化程度。

校長陳靜宜表示，二水國中在推動學習與特色課程，及發展國際教育課程與交流等，充分展現學生與師長的教學成果。學校團隊早已發展好課程，過去陸續累積了與日本長野小谷村中學校師生、馬來西亞永平中學童軍團、日本北海道津別町中學校師生，以及來自肯亞的學生等等國際教育交流的豐碩成果。

事實上，二水國中因為校舍老舊、距離市區近10分鐘車程，6、7年前地方人士一面倒要求縣府把學校遷到市區來，但縣府獨排眾議，向中央爭取經費改建校舍，並轉型為「國際學校」，由前任校長黃仲平打下基礎，讓地方人士願意把孩子留在家鄉升學，也讓現有的二水國中免於被廢的命運。