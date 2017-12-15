演員陳家祥指導 永平工商學子贏得創意戲劇賽冠軍

永平工商學生李佳妮（右）演場菲律賓歌曲「你」。（記者周敏鴻攝）

2017-12-15 13:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商延攬演員陳家祥，編寫戲劇「日祭」指導表演藝術科學生演出，懸疑的劇情、生動的演技，贏得桃園市學生創意戲劇比賽優等第一名、取得晉級全國賽的資格，陳家祥非常開心，他說，優等第一名指每位評審都給90分以上的高分，對學生而言是高度肯定。

永平工商學生日前參加桃園市學生音樂、舞蹈、鄉土歌謠與創意戲劇等各項比賽，共贏得13面金牌，傲視各校。其中參加鄉土歌謠比賽東南亞語系個人賽的李佳妮，演唱菲律賓歌曲「你」，用甜美的音色與到位的情感，贏得評審青睞，抱回第一名。

李佳妮說，她的母親原籍是菲律賓，她也曾跟著母親返回菲律賓住了2年，所以她也很喜歡菲律賓的語言，並認真學習菲律賓歌曲，能夠演唱母親的母語歌曲而贏得比賽，她也非常開心。

另外曾以「娘惹滋味」電視劇入圍過金鐘獎單元劇最佳男主角的陳家祥，指導14位學生合力演出戲劇「日祭」，故事敘述學生撿到一本能實現願望的日記，因而引發出一連串意外。

學生們或扮成學生、或扮成老師，用生動的表演贏得第一名，陳家祥說，學生們透過表演，學習到演戲的技巧，更學習到「說故事」的方法，還能從戲劇內容中了解慾望無窮的弊端，獲益良多。