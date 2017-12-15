1845元滷味事件延燒 苦主：店家該道歉的對象是墾丁

有網友指控墾丁大街上的「吳師傅滷味」把顧客當肥羊，點了兩盤滷味竟要價1845元，不只價格無法讓人接受，甚至口感也讓人難以接受。（圖擷自臉書「Lala Chuang」）

2017-12-15 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕有網友指控墾丁大街上的「吳師傅滷味」把顧客當肥羊，點了兩盤滷味竟要價1845元，不只價格無法讓人接受，甚至口感也讓人難以接受，消息曝光後引來網友熱議，苦主再度出現指出，他根本不需要退任何一毛錢，店家也不必向他們道歉，強調：「該道歉的對象是墾丁，這得天獨厚的美景為你們帶來了客潮，你們卻如此濫用不思改進。」直言「我為墾丁感到痛心。」

墾丁兩盤一共1845元滷味曝光後引發網友熱議，遭指控黑店的「吳師傅滷味」出面聲稱依苦主所PO出的照片計算價格，粗算約為660元，並強調餐檯上方都有標價，若顧客對價錢有疑問樂意重算，但如果刻意誹謗將不排除提告，店家強硬的回應讓苦主直接秀出當天的發票打臉。

苦主「Lala Chuang」今中午再度出面還原當天情形，當天他們一行人工作了一整天直到深夜11點，在前一天只睡了2小時、又沒吃晚餐的情況下，都處於又餓又累狀態，只想隨便吃點小吃就回飯店，針對有網友質疑為什麼看到店家在滷味標註時價的情況下，沒有秤斤論兩詢問，苦主指出：「那是因為我們來吃的是『平民小吃-滷味』啊！」

苦主強調，菜色裡面沒有和牛或海鮮等高檔食材，都是相當常見的滷味材料，就算是觀光區價位偏高，也不認為會負擔不起，所以點了餐就入座，等到店家收錢時才被這兩盤 一共要價1845元的滷味給驚呆了；當下也沒跟店家爭執價格問題，但直言「花了大錢，上桌的食物至少要新鮮美味吧」，上桌的餐人難以下嚥，此餐令人受氣。

對於此事風波迅速延燒，網友一面倒指責店家，苦主指稱：「影響你們商譽主因不是這一盤920的滷味，這只是一個爆點，會讓這麼多人留言痛罵，是一直以來你們對待顧客的態度，這次一併反彈回你們身上了。」

最後苦主也說道，店家該道歉的對象也不是她，也不需要退任何一毛錢，真正該道歉的對象是墾丁，這得天獨厚的美景帶來了客潮，但店家卻如此濫用不思改進，苦主痛心表示：「國外的月亮再怎麼圓，終歸都不是我們的故鄉。我們擁有不遜於世界的美麗景色，墾丁應該是我們引以為傲的地方，卻讓許多商人，把它變成了眾人唾棄之處。」