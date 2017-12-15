3日客酒後鬧事攻擊空服員 華航列黑名單拒載並求償

華航將3名鬧事的日籍乘客列為拒載黑名單，並決定求償。華航班機示意圖，與本新聞無關。（資料照，中華航空提供）

2017-12-15 13:24

〔記者陳宜加／台北報導〕華航上週由台北飛往曼谷的班機，有3名日籍乘客在機上抽菸、鬧事，導致班機緊急折返，華航已將3人列為拒載黑名單，並決定求償。

根據航警調查，9日該3名日本旅客從日本福岡前往泰國曼谷，在桃園機場轉機搭乘華航CI-835班機，在日本飛來的航班上已喝酒，搭上華航後繼續喝在機場免稅店購買的酒，更企圖點火抽菸，不聽空服員制止。

基於飛安考量，華航機長決定緊急折返桃園機場，3名日客被航警帶下機後，班機晚間才重新起飛，較原訂行程延誤約4小時，影響機上260名旅客。

華航總經理謝世謙表示，3人行為不僅影響飛安、延誤其他旅客，更造成公司損失，已列入黑名單，華航將拒載，且一定會透過司法途徑求償。根據估算，求償金額主要是飛機折返所花費的油料、航班調度成本，詳細金額仍在計算中。

華航指出，所有華航班機均為禁菸航班，在客艙內吸菸經勸阻而拒不合作者，機長可報請警察機關依民航法處理；另外，機上廁所內均安裝煙霧偵測器，吸菸或破壞煙霧偵測器均屬違法，可依民航法處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

華航也說，絕不會容忍機上乘客做出任何危害航機安全的行為，將針對違規人士提出控告，依法可處以1至5萬元罰鍰。華航提醒，乘客須遵守機長安全指示，不得使用含酒精飲料或藥物而危害秩序，也不得故意妨礙飛航、客艙組員。