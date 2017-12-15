澎湖石滬串魚樂 原汁原味的先民智慧捕魚法

石滬是澎湖先民智慧結晶，都是私人產權。（記者劉禹慶攝）

2017-12-15 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年節將屆！澎湖人視為年終獎金的（魚土）魠，進入捕撈季節，但近年來捕獲量大不如前，價格也隨之水漲船高，讓一般民眾吃不消，轉以紅魽為主，在澎湖通樑石滬就有串魚樂，重現昔日先民智慧捕魚法。

石滬是先民智慧的結晶，也是最原始的定置網漁法，以人力製作石頭陷阱，利用潮汐漲退原理，漲潮時魚群沿著滬腳進入淺灘區覓食，退潮時則游入滬房就無法脫身，擁有石滬捕撈權的漁民就會以網具將魚群手到擒來，不僅環保，同時漁民也不會趕盡殺絕，會抓大放小，永續經營漁業資源。

由於石滬是有產權的，通常也是家族共有財產，以白沙通樑為例，現有5個石滬，分屬不同家族所有，產權則依當時建造人數分配，並有每日輪值，當日輪值可分三分之一大份，其他人則平分三分之二，不僅雨露均霑，同時也透過分配模式，緊緊聯繫家屬情感，因此澎湖石滬傳統歷久不衰。

白沙通樑石滬位在跨海大橋，當地水流湍急，每年秋冬之際，紅魽會追捕烏魚、哇米等小魚進入石滬群，石滬主人就會以2人一組，駕駛舢舨船巡滬，以網具將誤入石滬陷阱的紅魽拉起，再逐一以繩索套過魚鰓，將魚串成一串，現在紅魽每公斤價格280元，一滬約能收獲十餘尾，每尾5-6公斤，大約進帳約1萬5000元，成為澎湖另類的白金。

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