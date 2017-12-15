傳統文化結合當代藝術 蕭壠園區海報獲金點設計獎

佳里蕭壠文化園區的「台南藝陣館開幕紀念海報」，今年勇奪台灣「金點設計獎」的「年度最佳設計獎」。（記者楊金城攝）

2017-12-15 12:41

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里蕭壠文化園區的「台南藝陣館開幕紀念海報」，今年勇奪台灣「金點設計獎」的「年度最佳設計獎」，這是蕭壠園區繼獲2017「台灣創意100」選為10大「創意場域」及「近未來的交陪：2017蕭壠國際當代藝術節」獲創意展覽首獎後，傳統文化結合當代藝術的努力再度獲得肯定。

一年一度的台灣「金點設計獎（Golden Pin Design Award）」由經濟部工業局主辦、台灣創意設計中心執行，競賽類別有產品設計、視覺傳達設計、包裝設計、空間設計，今年共有72件作品入圍年度最佳設計獎，最後由評審團選出23件作品，其中「視覺傳達設計類」由「蕭壠文化園區台南藝陣館開幕紀念海報」脫穎而出，拿下象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」，表現相當亮眼。

台南市文化局長葉澤山表示，台南是藝陣故鄉，文化局為推廣台南藝陣文化不遺餘力，並不斷嘗試以當代藝術創作詮釋傳統信仰，讓新舊之間透過創作進行跨世代的交流溝通，創造藝術在地主體性的全新可能。

此次得獎作品是文化局邀請設計師何佳興為蕭壠園區台南藝陣館「近未來的交陪－藝陣╳設計展」所設計的展覽海報，主題以提煉台灣常民文化（宮廟信仰）中家將、護法官臉譜工筆線條描繪為當代設計語彙，參觀民眾可以在作品上找到設計前衛性與傳統藝術之美兩者的交融，在這些元素之間的相互對話中更可以發現傳統文化正是創新設計的珍貴的資源，以此呈現深具台灣特色設計風格，讓傳統文化具嶄新意義。

目前得獎海報在蕭壠園區的台南藝陣館展出，歡迎民眾前來參觀傳統藝術之美以及當代設計的魅力。