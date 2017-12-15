地價稅凍漲2年！彰縣明年不調漲公告地價

彰化縣政府今天宣佈，考量民眾地價稅負擔能力等因素，明年縣內公告地價不調漲。（記者張聰秋攝）

2017-12-15 12:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕明年（107）元旦起，公告地價由原本的每3年調整一次改為每2年調整一次，最近各縣市都有公告調漲地價的壓力，彰化縣政府今天宣佈，考量民眾地價稅負擔能力等因素，明年縣內公告地價不調漲。

彰化縣地價及標準地價評議委員會日前開會決議，縣內公告地價採漸進平穩方式調整，明年全縣共7282個地價區段，其中，7273個區段持平、9個區段下跌，實際調降0.02％。

縣府地政處長劉坤松表示，「路開到哪，繁榮就到哪裡！」縣府持續推動「三橫三縱、 三鐵三橋」等多項重大交通公共建設工程，房地產市場價格仍具支撐性，目前拓寬縣道152線活絡西南角經濟、台76線埔心交流道至員林30米園道北側新闢道路、埔心聯絡道等多條計畫道路，陸續開發中，可望帶動沿線鄉鎮市的地方繁榮。

劉坤松指出， 明年需重新規定地價，縣內受理申報地價期間將從明年1月2日到2月1日間，土地所有權人或管理人可現場到轄區地政事務所或網路申報，根據平均地權條例第16條規定，土地所有權人得參考明年公告地價在增減20％以內申報地價，若未辦理申報地價，政府會根據公告地價80％作為申報地價，該申報地價並依法作為課徵地價稅的基準。