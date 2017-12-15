花媽大氣球今曝光 主辦單位爆料：頭髮最難做

首度亮相的花媽大氣球高七點五公尺（記者王榮祥攝）

2017-12-15 11:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大氣球遊行擔任神秘嘉賓的成員今天提前曝光﹗原來是高7‧5公尺的「花媽Q版大氣球」﹔主辦單位爆料，花媽大氣球製作過程最難的地方在頭髮，必須一顆一顆縫上去，才能組成獨具特色的花媽頭。

在高雄舉行第十屆的大氣球遊行，明天下午在時代大道登場，高市新聞局先前透露，今年除25顆參與遊行的氣球外，還有1顆從未現身過的神秘嘉賓，今天上午正式揭密，原來是花媽Q版大氣球。

主辦單位說明，製作花媽大氣球加入遊行陣容，是要感謝花媽十年來對大氣球遊行的支持，所以特別以花媽公仔為原型，製作出這顆高約7‧5公尺、穿著紫色衣服與綠色外衣、頂著有如「釋迦」獨特髮型的花媽大氣球。

主辦單位今天也邀請多位愛狗人士，帶著哈士奇、瑪爾濟斯等超口愛的狗狗，與首度亮相的花媽氣球合影，一起為明天登場的大氣球遊行造勢，同時歡迎民眾帶著愛狗參與2018毛小孩遊行，明天下午1點前還可以在現場報名。

高市新聞局指出，花媽氣球內部裝有LED燈、夜間可發出亮光，身體與外衣、頭髮都是分開獨立製作再組成，後續還可以更換外衣造型。

主辦單位邀請毛小孩跟花媽氣球一起為明天遊行造勢（記者王榮祥攝）

花媽大氣球的頭髮製作難度最高（記者王榮祥攝）

花媽大氣球的外衣可以卸下（記者王榮祥攝）