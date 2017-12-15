台鐵元旦連假車票開訂 尖峰時段長途自強號搶光

台鐵元旦連假疏運今開放訂票，東部幹線、西部幹線、南迴線尖峰時段長途自強號，座位均已售完。（資料照，記者黃明堂攝）

2017-12-15 11:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵元旦連假疏運期從12月29日至明年1月2日，今日凌晨0點開放訂票，截至上午10點，已完成17萬9685筆、30萬9937張車票訂票。台鐵局表示，東部幹線、西部幹線、南迴線尖峰時段長途自強號，座位均已售完，僅剩中、短途自強號及莒光號尚有座位。

東部幹線台北往花蓮、台東方向，12月29日上午6點至31日中午12點、花東往台北方向，1月1日上午7點至24點長途自強號座位已售完，中、短途自強號及莒光號尚有座位。西部幹線台北往高雄方向，12月29日下午1點至31日上午9點、高雄往台北方向，1月1日中午12點後長途自強號座位已售完，中、短途自強號及莒光號尚有座位。南迴線高雄往台東方向，12月30日下午3點至31日中午12點、台東往高雄方向明年1月1日全天，長途自強號座位已售完，中、短途自強號及莒光號尚有座位。

12月30日至1月1日，東部幹線樹林－花蓮對號區間快車18班，並提供北－宜100元、北－花200元優惠票價，台鐵局表示，12月30日台北往羅東、花蓮，12月31日及107年1月1日花蓮往台北座位已售完。另外，針對花東地區疏運，12月29日、30日及107年1月1日，將加開4班實名制列車，將於12月21日上午6點起，開放身份證U、V開頭字號、106年12月1日前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵局表示，請完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於12月17日上午9點重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票，詳細餘票情形，可上台鐵局訂票網頁使用餘票查詢功能查看。