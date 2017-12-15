舉辦大型賽事屏東有場地了 新修縣立田徑場下午啟用

2017-12-15 11:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因跑道少2公尺無法舉辦大型賽事的屏東縣立田徑場，今天2月重修，經10個月施工，12月初完工，縣長潘孟安今天上午視察新環境；縣府也宣布下午5點前就會正式開放給民眾使用。

位於屏東縣勝利路9號旁基地、建於民國85年的田徑場，跑道及看台設施均已老舊，且跑道規格未符合中華民國田徑協會之認證，故無法承辦大型比賽，縣府此次爭取中央支持的屏東縣立田徑場整修工程，工程規劃以IAAF「國際田徑總會」發布最新跑道尺寸及面層標準，作為整修工程依據，並取得「中華民國田徑協會認證」標準比賽場地認證標準，以便能辦理國內大型賽事。

縣府工務處表示，本工程自106年2月17日開工，106年12月9日完工，經費5881萬6929元，主要改善項目為田徑場草皮跑道設施更新、運動設施配置調整、北側看台拆除、南側看台降低，局部拆除整修、周邊環境整理，中央草皮為標準足球場，整體修繕面積達1萬7582平方公尺。

潘孟安表示，民眾忍耐10個月無法到田徑場運動，相信已經等不及了，如今標準場地完工，可以提供更優質的環境與設施給縣民，接下來二期工程會加強看台規劃，也將注意不會影響民眾運動的空間與安全。

屏東縣體育發展中心則提醒，民眾進入請著運動鞋，車輛不可入內，也禁帶寵物入內，請大眾一起努力維護這個新田徑場。