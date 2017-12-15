醫病》冬季易一氧化碳中毒 高壓氧可降低死亡率

奇美醫學中心以高壓氧治療一氧化碳中毒，研究發現可有效降低死亡率。（記者吳俊鋒攝）

2017-12-15 10:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕氣溫逐漸下降，冷冬時，使用熱水器引起的一氧化碳中毒意外頻仍，奇美醫學中心透過高壓氧來治療，研究發現，可以成功降低病人的死亡率，愈年輕者以及急性呼吸衰竭的更為顯著，而在事發5小時內搶救的，效果最佳。

奇美急診醫學部主治醫師暨老年醫學科主任黃建程表示，根據研究團隊統計，一氧化碳中毒者有13%為意外，87%因燒炭自殺，主要發生在年輕族群，平均約36歲，男女比例差不多。

奇美團隊發現，冬季時的一氧化碳中毒，佔全年40%，而意外案例之中，以熱水器安裝於室內、通風不良等居多，也見於工安事件，如進入下水道作業。

黃建程指出，一氧化碳中毒後，1個月內死亡率增加309倍，而高壓氧治療可減少36%死亡率，20歲以下以及急性呼吸衰竭的一氧化碳中毒者更為顯著，從鬼門關前成功救人的比例，都超過5成。

黃建程說，20歲以下的年輕人，可減少55%死亡率，而急性呼吸衰竭者更來到57%；研究結果3年來已陸續發表於公共科學圖書館雜誌（PLoS One）、斯堪的納維亞創傷‧復甦與急救醫學雜誌（Scand J Trauma Resusc Emerg Med）、胸腔雜誌（Chest）等國際SCI期刊。

黃建程提到，嚴重中毒的後遺症，會讓腦部受損，導致記憶力喪失、行動不便，變成植物人，甚至傷及心臟而死亡，高壓氧能將體內一氧化碳快速排出，專業治療時可加以運用。

黃建程強調，一氧化碳因具無色、無味的特性，容易遭忽視，遺憾事故頻仍，是標準的「隱形殺手」，如何有效防範，刻不容緩。

黃建程提出「五要」原則，希望民眾能避免不幸事件發生，包含要保持環境的「通風」、要使用安全的熱水器「品牌」、要注意安全的熱水器「安裝」、要注意平時的熱水器「檢修」、要提高「警覺」、時時「關心」家人與朋友。