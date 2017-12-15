老字號餃子館92歲老闆 再為已逝師辦畫展

張伯儒畫展。（記者劉慶侯攝）

2017-12-15 09:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市知名的老字號龍門客棧餃子館老闆姜志民，在92歲高齡之際，今年3月間特地為他已逝的老師張伯儒，舉辦人生第一次的畫展一圓遺願。但他深感生命有限，希望在有生之年，讓這位「詩、書、藝」3絕的高超畫家，能更讓世人熟知，決定明日起在台北市議會藝文走廊，再為張伯儒舉辦一連10天的畫展，讓社會大眾重新見識這位傳統文人。

經營龍門客棧餃子館近50年的姜志民，曾是許多台大學生聚會必去的美食小館，也是許多政商名人曾去品嚐傳統手工水餃和小吃的最佳地點。

姜志民老先生在忙碌工作之餘，也有一顆求藝求知與學習的心。他在60歲時發現老友前警政署長盧毓鈞，即使每日再繁忙，都會抽空勤練書法，令他欣羨，於是在對方引薦下，認識張伯儒，拜師學習，結下師徒之緣。

張伯儒年少時曾在山東煙台外海的長山八島教書，當年長山八島是中國國民黨海軍基地，當時海軍中將司令沈鴻烈的老師仇鰲，在偶然中發現其有繪畫的天分，不願人才埋沒在海角一嶼，遂將其介紹到北京華北文法學院美術科習畫，接受正統的國畫訓練。

張伯儒曾問業於胡佩衡、于非闇、陳緣督、顏伯龍諸教授，並博採宋元明清各朝

大家之長，擅山水、人物、花鳥、草蟲。對於各體書法痛下苦心臨摩，是近代難得一見功力深厚畫家。

張伯儒是山東高密人，民國前2年出生，那個年代很多畫家都已受到西方藝術的影響，但張伯儒卻不為所動，堅守中國傳統的用筆之術與用墨之道，為此特別將各種畫法要旨，包括畫樹法、畫葉法、畫石法、畫山法、皴法、點苔法等等用文字敘述，並於民國二十五年出版了一本「畫學抉微」一書。

在「畫學抉微」一書中，有葉公綽、黃賓虹、老舍、郁達夫、孔德成、鄧春澍等多人均簽題，並稱該書為「美學之門」，對其讚譽有佳，當時張伯儒才27歲，正值青春才華揚威年代，成為各界矚目的焦點。

張伯儒為人正直，文人傲骨，不喜流俗攀附，不沽名釣譽，他50餘年在台灣，甚至沒有開過一次個人畫展，其畫作也不曾販售，就是這樣堅持孤獨的藝術家，因此很少人真正見識其過人的「詩書藝」三者合一的創作，不但會寫詩、寫書法，還會畫畫，中國畫的「三絕」集於一身，現代非常稀有，難怪姜志民稱老師是「今之古人」。

張伯儒於民國91年過世，一生熱愛繪畫，但卻沒辦過個人畫展。姜志民不想讓老師張伯儒繼續「留白」，今年3月之後，12月再接再厲開第二場畫展，「愛要及時」，一年辦兩次畫展，對一個92歲的老人，時間的迫切感相當深刻。這次畫展以「山水」為主力，帶頭的是一張臨摹宋人李晞古畫法的「寒林積雪」領軍，是張伯儒早期作品，該畫充滿舊氣，韻味十足。清初四王之一的王翬亦曾仿宋人李晞古之畫作，真是相得亦彰。

張伯儒臨摹古人不輟，還有五代宋初以麻皴畫山筆力雄渾的巨然之作、宋人米芾朦朦朧朧氣象古雅的詩意、元代高恭克（號房山）煙嵐繚繞靜謐祥和的意境，當然還有張大千最愛臨摹的石濤山水，張伯儒用墨枯溼濃淡掌握極致，與古人相媲美，姜志民認為毫不遜色。