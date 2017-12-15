明冷空氣大舉南下低溫持續一週 鄭明典：全台有感

鄭明典呼籲民眾，關注氣象局的鄉鎮預報，對降溫幅度有所準備，較不會受寒，他強調，這一次持續低溫時間長，全台有感。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-15 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強的冷空氣明（16日）報到，北部、東北部將感受到風力明顯增強，並轉為有雨的天氣型態，北部低溫將下探12度，中南部地區也有14度的低溫出現，這種低溫狀況將持續將近一週，鄭明典警告：「這一次持續低溫時間長，全台有感。」

中央氣象局科技中心主任鄭明典昨晚在臉書表示，這次襲台的冷空氣主要從長江口附近出海，氣流在海面上的時間短，被海溫調節的時間短，降溫狀況會比較明顯，從週六中午的氣流圖預測顯示，台灣東西兩側都是風速最強的地方，明天開始將明顯感受到寒風刺骨的狀況。

鄭明典今早又指出，公衛單位表示，當南部低溫低於18度時，急診就診人數就會開始提高，低溫下探到15度以下急診人數就可能非常有感，根據最新的溫度趨勢預報顯示，明起台灣南部的將出現14度左右的低溫，而且低溫狀況將持續近一週，北部對低溫的反應標準可能低一點，但台北也將出現持續一週的13度低溫。

鄭明典呼籲民眾，關注氣象局的鄉鎮預報，對降溫的幅度有所準備，比較不會受寒，他強調：「注意囉，這一次持續低溫時間長，全台有感。」