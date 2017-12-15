不只貴滷味 余光中筆下的墾丁絕美...

墾丁大尖山。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-15 08:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區近期飽受負面消息抨擊，幾乎被網友罵成了台灣最糟糕的景點，其實當地自然美景始終如一，剛過世的詩人余光中，甚至曾作詩19首稱讚墾丁，也被居民找出分享，希望外界不要把墾丁大街當作整個墾丁國家公園。

「大尖山」一詩中便點評了墾丁之美，他寫道，「抬頭，你永遠在上面，回頭，你永遠在天邊，墾丁是一切風景的結論，而你是墾丁的焦點，無論春天如何攀爬，都不能抵達你的半腰，天風和野雲都為你改道，陽剛之美的一座石塔，所有仰望的眼光合力，將你拱舉到天際。」

當地居民老鍾說，詩人余光中雖然早期言論及立場有所爭議，但風景、敘事新詩散文都是大師級，對墾丁的人文風景觀察，也值得遊客細細品味。

這19首新詩，內容包含大尖山、落山風、南灣、風吹砂、貝殼砂、山海瀑、灰面鷲、青蛙石、大白斑蝶、銀葉板根、保力溪等景點。

其中，「問海」一詩的內文，頗得目前當地業者的心境，詩中提到，「是驟生也是夭亡的典禮，剎那的驚嘆，轉瞬的繁華，風吹的一株水晶樹、浪放的一千蓬煙花，為何偏向頑石上長呢？為何偏向絕壁上開？壯麗的高潮為什麼，偏等死前的一霎才到來？問你啊，無情的海」

墾丁美景依舊，但今年被罵慘。（記者蔡宗憲攝）

船帆石。（記者蔡宗憲攝）