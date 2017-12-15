不只1人受害？ 墾丁920元滷味店網評戰火燎原

墾丁大街上的一家滷味店遭民眾指控，一盤滷味要價920元，而且不好吃，引起網路熱議。（圖擷取自臉書）

2017-12-15 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁大街上一家滷味店遭民眾指控，一盤滷味要價920元，而且不好吃，引起網路熱議。店家反駁，當下如果有疑慮，應該要當下反映，如果刻意誹謗不排除提告。指控的民眾回應表示，該店家在網路上的負評早已戰火燎原，下次再也不會不看評論就去吃。

指控的民眾在臉書上表示，後來他到Google留了1顆星的評論，「沒想到評論區早已戰火燎原，下次再不看評論亂衝，我就用筷子戳死自己！」她也在Google地圖上的評論指出，「點了2盤滷味竟然要價1840元，誇張貴就算了，還非常難吃，肉類又黑又乾硬，菜很老、玉米筍還有酸味，吃完只有怒，此生不會再踏進第2次。」

除了她給的負評外，先前也有網友在Google地圖留下1星負評。有網友表示，「價格驚人的高，但口味普通，一樣的價格在這2人吃，在別間可以5個人吃沒問題」、「貴又不好吃，後悔沒看評價就買，高麗菜+甜不辣+豬耳朵收170元，吃過台北多家滷味沒遇過這麼坑人的價格，把別人當無知觀光客，非常過份」。還有人認為，台灣有這樣的店家，生意不好別再怪中客不來，「繼續這麼高傲，等台灣人都拒絕去消費！！倒閉真的別怪中客不來了！」

但多年前也有人給出高分評價，指這家店超好吃，辣椒超辣好過癮，而且在墾丁大街上有位置休息算不錯，「蛇辣有墾丁的熱情！來吃過就可體驗」、「腰瘦好吃，冷氣吹到冷，蓋棉被吃」、「實在讚！沒有吃過，等於白來墾丁」、「墾丁必吃美食！」、「這樣95元，在墾丁坑人街還有位置休息，算不錯了，辣椒無敵辣，別沾太多」。

先前也有網友在Google地圖對該店家留下1星負評。（圖擷取自Google地圖）