被爆一盤920元... 墾丁滷味店要告 苦主拿出證據

2017-12-15 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕有網友指控墾丁大街上的「吳師傅滷味」一盤要價920元，點了兩盤總共花了1845元，不只價格無法讓人接受，味道還很難吃，在網路上引起熱議；消息曝光後，店家依網友PO的照片計算價格，表示粗算約為660元，並強調餐檯上方都有標價，若顧客對價錢有疑問樂意重算，但如果刻意誹謗將不排除提告，店家強硬的回應吸引該名網友PO出當天的發票打臉店家！

該名網友昨PO文並附上滷味照片，寫道：「我想遙遠的南邊墾丁，最令人印象深刻的，莫過於這位於墾丁大街，一盤要價920的滷味了...」，他也強調：「那口感跟鐵蛋差不多的滷蛋，還有像是在吃橡膠的肉，我就不提了」。

吳師傅滷味在新聞曝光後表示，菜色標價都在餐台上方清晰可見，時價則是蔬菜一兩15元、肉類一兩45元，認為顧客對價格有疑慮，希望能在當下就向店員反映，若刻意誹謗不排除提告。

但這名PO文網友隨即也回應，透露當天點了兩盤滷味，總價是1845元，兩盤的東西都一樣，也沒有給店家價錢灌水，如有監視器，歡迎重現真相！網友透露，因為當天很累，時間也很晚了，最後就認了，但口味和新鮮度上都令人無法接受，所以就在自己的臉書上抱怨一下，沒想到會被轉到爆社去。但她強調，所說的都是實話，沒有作假汙衊。

網友附上一張12月9日晚上10點31分消費的發票，上面的金額是1845元，證明自己說的都是真的。