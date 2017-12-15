12/15 各報重點新聞一覽

2017-12-15 06:45

自由時報

三中案 馬要移轉管轄？ 立委點名顏大和別伸手

被控賤賣黨產的前總統馬英九不滿媒體報導相關案情，前天前往台北地檢署告發北檢檢察長邢泰釗、負責偵訊他的主任檢察官王鑫健洩密，並將向上級法院聲請移轉管轄。對於馬的大動作，民進黨立委李俊俋特別點名由馬任命的檢察總長顏大和，要求顏大和「不得將此案移轉管轄」；國民黨團則是召開記者會聲援馬英九，痛批檢察官淪為政治鬥爭打手，並呼籲法務部應說明而非撇清。

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桃園違建宿舍大火 6越籍移工成焦屍

一再發生鐵皮違建屋死傷火警，業主仍未引為殷鑑！桃園市蘆竹區大有街生產汽車隔熱防爆膜的矽卡公司，供移工住宿的兩層樓鐵皮違建屋昨天起火，五名移工分別衝過火海和跳窗逃生，六人逃生不及，死者全是越南來台打拚賺錢的移工，因一場火客死異鄉。

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空污法翻修 行政院拍板 10年以上老車 排放標準加嚴

行政院院會昨通過「空氣污染防制法修正草案」，將加嚴十年以上二行程機車與老舊大貨車等車輛排放標準，二行程機車若未接受定檢，因多數縣市政府並未依現行規定開罰一千五百元，修法將改為罰五百元，促使各縣市實際開罰，未來將訂裁罰基準，三次定檢不合格者將註銷牌照。環保署長李應元表示，應可讓PM2.5濃度降到每立方公尺十八微克的目標，提前於一○八年中達標。

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蘋果日報

余光中病逝 文壇巨擘 享壽90歲

文壇巨擘、詩人余光中辭世！余光中日前中風就醫併發肺炎，病情惡化引發心肺衰竭，昨在高雄醫學大學附設醫院病逝，享壽90歲。余光中10月還與夫人親自出席中山大學師生為他舉行的90歲慶生會，昨過世消息傳出，各界震驚不捨。余光中曾說詩、散文、評論及翻譯是他的「四度空間」，這四大領域眾多跨世代文學愛好者昨也推崇，余是啟蒙導師，不料大師昨驟然離席！

百萬輛二行程 2020年全淘汰

近來空氣污染問題嚴重，行政院會昨通過《空氣污染防治法》修正草案，並將在下周四公布具體的行動方案。據正研擬中的行動方案，政府預計2020年7月1日起全面汰換100萬輛二行程機車、11.8萬輛老舊柴油車、6000個工商業鍋爐，屆時不符空污排放量標準，將被取締開罰。環保署長李應元昨表示，新法上路再搭配相關配套方案，PM2.5濃度降到18微克的目標，可提早到2019年中達標。

聯合報

國艦國造不玩了？ 馮世寬：不在乎10年前舊案

國防部解除和慶富的獵雷艦案合約後，國防部長馮世寬昨天的一番談話，似顯示蔡英文總統非常重視的國艦國造政策，似乎走不下去了。

詩壇祭酒隕落… 余光中載著鄉愁遠行

詩人余光中走過顛沛流離、詩文爛漫的一生，昨天上午十時零四分因急性腦中風導致肺浸潤、心衰竭，病逝於高醫，享壽九十，妻子范我存與四個女兒都陪在身旁。文學燦星隕落，載著鄉愁遠行。

中國時報

移工悲歌 違建蝸居竄火 6人淪骨骸低

移工悲歌！汽車隔熱紙廠「矽卡」，讓12名越籍移工擠在違建鐵皮2樓當宿舍，14日凌晨疑因樓梯口旁配電箱起火阻斷逃生，1樓又推放大量塑料易燃物，火勢一發不可收拾，其中5名越勞驚醒逃出，另6人不幸客死異鄉，燒成焦炭難以辨識，家屬哭斷腸說：「只想遇到好老闆！」

台灣空汙爆橘 殺人於無形

我國每年新增約1.3萬名肺癌患者，居10大癌症第2名，死亡率高達近4成，其中一大原因和PM2.5濃度有關！根據世界衛生組織WHO最新公布的準則，長期暴露於PM2.5達35單位、亦即「對敏感族群不健康」以上橘色等級的環境，肺癌患者的死亡率將提高15％，台灣癌症基金會警告，去年國內PM2.5平均濃度達40單位，肺癌患者務必當心。