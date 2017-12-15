美廢除網路中立規定 料將引發司法挑戰

2017-12-15 05:00

〔中央社〕美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表決通過，取消所謂「網路中立性」規定，這項規定意在確保網路自由與開放，讓消費者公平取得網路內容。這項決定將面臨反對陣營的司法挑戰。

路透社報導，白宮隨即表示，支持聯邦傳播委員會這項決定，但也持續支持讓民眾能夠廣泛使用網路。

不過，民主黨籍的紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）表示，他將率領各州對聯邦傳播委員會這項決定提出法律挑戰，透過訴訟尋求翻盤。美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）也誓言將告上法院。

法新社報導，聯邦傳播委員會是以3票對2票，通過共和黨政府所任命主席裴伊（Ajit Pai）取消網路中立性規定的提案。裴伊表示，他推出的「恢復網路自由」計畫將終結這些不利投資和創新的「拙劣」規定。

表決時共和與民主兩黨委員壁壘分明，兩位民主黨委員投下反對票，其中的柯里本（Mignon Clyburn）批評，聯邦傳播委員會這麼做無異是「把開啟網路的鑰匙交給少數擁有千百億美元資產的大企業」。

裴伊在表決前表示，他的計畫將恢復「寬鬆」的規範，讓網路能夠蓬勃發展，而且能促進投資，以利推出新的服務。

他表示：「數位世界與水管、電線或下水道毫不相同。企業家和革新者比政府的嚴格規定更能引領網路發展。」

不過，另一位投下反對票的委員羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）痛批，取消網路中立性規定將不利消費者。她說：「網路中立性就是網路自由。我支持這種自由。這個決定讓聯邦傳播委員會站在歷史錯誤的一方，法律錯誤的一方，及美國大眾錯誤的一方。」

2015年民主黨政府掌控的聯邦傳播委員會通過網路中立規定，禁止寬頻業者阻斷或減緩民眾取得網路內容的速度，或為了特定內容向消費者收取更多費用。這些規範目的在確保網路自由與開放，讓消費者公平取得網路內容，並防止寬頻業者偏好自家內容。

聯邦傳播委員會如今決定廢除這些規定，將對網路服務供應商、新興網路公司和消費者帶來重大影響，重繪數位世界版圖。

對反對網路中立性規定的AT&T公司（AT&T Inc）、康卡斯特公司（Comcast Corp）和威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc）等大型網路供應商來說，聯邦傳播委員會這項決定可謂一大勝利，將讓這些供應商獲得廣泛權力，決定消費者所取得的網路內容。

這對呼籲裴伊不要撤銷相關規範的谷歌（Google）母公司Alphabet Inc和臉書公司（Facebook Inc）來說則是一大挫敗。

在對消費者的影響方面，自由市場的支持者認為，付費優先的作法，意味在寬頻基礎建設上會有更多投資，使得上網和整體資料傳輸速度大為增加。

但是支持網路中立規定的人指出，消費者如果不想在網路上塞車，可能被迫支付額外的費用。消費者對於網路服務供應商的選擇可能會減少，寬頻使用費可能也會增加。