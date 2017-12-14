iMac Pro在美上市 台灣近期發售

2017-12-14 23:01

〔中央社〕蘋果公司（Apple）今天宣布在美國推出iMac Pro電腦，是針對專業使用者所設計的全新產品線，擁有iMac的一體成型設計，同時具備工作站等級的效能，台灣將在近期發售。

根據Apple提供的資料，iMac Pro搭載的Xeon處理器最高多達18核心、快達每秒22兆次浮點運算的繪圖處理效能，再加上27吋Retina 5K顯示器，iMac Pro是歷來速度最快、效能最強勁的Mac。

iMac Pro可處理即時3D算圖、虛擬實境、開發人員工作流程、超高像素攝影、複雜的模擬運算、大規模音訊計畫案，以及即時4K與8K的視訊剪輯工作。

Apple硬體工程副總裁透納斯（John Ternus）表示：「iMac Pro結合iMac出色設計，以及我們歷來所造最強大的工作站等級架構。由於iMac兼具亮麗的顯示器與優雅的設計，因此成為我們的專業使用者最喜愛的桌上型電腦。我們以此為念，完全重新設計，讓它具備強勁效能，超越每個人對一體成型電腦的期待。」

iMac Pro透過Apple第2代專為Mac訂製的T2晶片，為Mac帶來全新層級的整合度與安全性。藉由設計並整合數個全新控制器，例如系統管理控制器、影像訊號處理器、音訊控制器與SSD（固態硬碟）控制器，T2為Mac提供種種全新能力，例如更強的FaceTime HD攝錄鏡頭影像處理性能。

除了全新的iMac Pro以外，Apple也正著手重新設計全新一代Mac Pro，針對擁有專業需求的顧客量身打造，提供最高效能的系統，兼具模組化、可升級的設計，也正在研發全新的頂級專業顯示器。

iMac Pro在台灣將於近期發售。在美國，iMac Pro零售價格為4999美元（約新台幣15萬元）起。

此外，Apple今天宣布為Final Cut Pro X這款專業級影片剪輯App推出重大更新，新功能包括360度虛擬實境（VR）影片剪輯、先進的色彩調校工具，以及支援高動態範圍（HDR）影片；Final Cut Pro經過最佳化，可充分發揮全新 iMac Pro的效能，使用者現在可以首度在Mac上剪輯8K完整解析度影片。