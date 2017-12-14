墾丁遊客今年難挑戰500萬大關 鵬管處出手提振觀光

墾丁遊客人潮今年難挑戰500萬大關。（記者陳彥廷攝）

2017-12-14 22:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園日前11月景點人次出爐，預計全年將難以衝破500萬人次關卡，近年「沒有最低只有更低」，屢屢下滑，不少業者自嘲已成「觀光孤兒」，但其實才剛喜迎千萬外籍觀光客的觀光局已要求轄管小琉球且具地緣關係的「大鵬灣國家風景區管理處」（簡稱鵬管處）出手，委託專業顧問公司擘劃「恆春半島觀光發展藍圖規劃」。

恆春半島觀光以往以墾丁地區最為吸引遊客，但近幾年過多人潮湧入過後，所帶來的環境破壞及環境承載量，讓環境及遊憩品質出現下滑，無法休養生息，如此循環下，直、間接都造成觀光客卻步。

墾丁著名的就是藍天陽光白沙灘和好空氣，不過在成為知名觀光地區後，消費、住宿價格屢屢翻揚，大眾運輸票價也出現過高並耗時的情形，而地景類似的日本沖繩（舊名琉球）也成了比較對象，尤其近來網路更是湧起許多「不如去沖繩」聲浪，還有許多遊客分享出國所花費的時間和金額作比較。

在觀光財萎縮下，業者有的認為要自覺後開始著手改善，有的則認為政府應出手提振，適巧，交通部觀光局日前要求轄管近來觀光人潮蓬勃發展小琉球的鵬管處，由其委請專業顧問公司規劃「恆春半島觀光發展藍圖」，也被外界視為政府出手救墾丁觀光的指標。

對此，鵬管處則澄清，該觀光發展的藍圖，主要是配合前瞻計畫中的「恆春觀光鐵道」的「旅遊運輸」，並非與墾丁遊客人數下滑有直接關係，但最終目地就是要提振觀光。

鵬管處長許主龍表示，透過專業顧問公司評析民眾的旅運模式，在分析興建前後大眾運輸是否足夠，並開創出專屬於恆春觀光鐵道的特色，將每年大約還有500萬人左右的人次分流到東港沿海等等，不過由於剛簽約，預計最快明年底會有完整的定位分析結果。