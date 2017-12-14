醫病》頭痛無力以為感冒 女童竟長8公分腦癌

2017-12-14 22:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕13歲的張小妹在2年多前頭痛、左側身體無力2個星期，以為是感冒，到診所看醫生後，服藥未見改善，進一步就醫發現竟罹患腦癌，右腦長了8公分大的「室管膜瘤」，已造成身體左偏側癱，且壓迫到腦幹，手術切除後放化療，又發生少見的放射性壞死再度偏癱，2度手術。不過，張小妹積極治療、復健，也未中斷學業，現在可以不用助行器行走，樂觀抗癌，以後還要當醫師救人！

台中榮總神經外科醫師周育誠說，張小妹罹患少見的室管膜瘤，可能是兒童細胞分化錯誤造成，由腦室及脊髓的室管膜細胞長出，屬於中惡度，且靠近橋腦、延髓生命中樞，不易完全切除，也易復發。

周育誠說，張小妹腦瘤在1、2個月內就長到8公分，占了腦部的1/6，影響到大腦運動區，造成左側偏癱，且壓迫到腦幹，恐抑制呼吸、隨時會猝死，趕緊開刀切除，但腫瘤大且惡性沾黏嚴重，開刀過程中，利用電腦影像導航和電生理神經監測，術後再做11個月的放化療並復健，左側肢體恢復9成。

不料，去年2月最後一次化療發現，因為之前放療死亡的腦細胞釋放毒素，造成偶發性放射性壞死，引起嚴重腦水腫，壓迫腦部又左癱，再次手術清除壞死的腦細胞，張小妹仍勇敢面對，白天上課、晚上努力復健，現在也復原4成了。

張小妹分享經驗說，曾經質疑「為什麼是我」，化療時掉髮、吐到膽汁都出來，但是爸媽和2個弟弟都一路支持陪伴，她也告訴自己，「治療時很痛苦，但總是會好！」生病受到醫師照顧，以後也要當醫師幫助其他小朋友。

周育誠說，兒童腦瘤發生率約10萬分之3，在兒童疾病較少見也較易被忽略，如果有不明原因頭痛、頭暈、噁心、嘔吐超過2週，或異常頭圍變大，建議進一步檢查。