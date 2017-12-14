「猛踩油門、瘋狂拉轉」 網友控高雄黑煙檢測把車弄壞

網友控訴車子被檢測人員弄壞。（圖擷取自臉書）

2017-12-14 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一名民眾控訴，他今早10點多開車經過小港焚化爐時，被攔檢檢測黑煙，他配合進去受測，結果對方卻猛踩油門瘋狂拉轉，直接把他的車「弄壞了」，他憤怒地質疑對方是否檢測有問題，結果一位很像環保局的人員卻回說「檢測的方式跟原廠一樣」、「會壞是車本來就有問題」，讓他相當傻眼。

該名網友在臉書上指出，他當時進去檢測，還很有禮貌地說「大哥辛苦了」，對方於是叫他到旁邊休息，結果檢測人員檢測時「猛踩油門開始摧殘，二檔斷油的狂拉」，他雖然覺得時間有點長，但秉持著相信專業，還是讓他們測試，最後在測試人員瘋狂拉轉10分鐘左右，他的車子被弄壞了，測試人員還和他說：「你的車有問題，我們不敢再繼續測下去了」。

該名網友見狀相當錯愕，然後一位很像是環保局的人員走過來和說：「你的車有問題啦，回去修一修再來複驗」。

該名網友表示，這名長官說車子壞掉的修理費他們不負責，而他們檢測的方式跟原廠一樣，車子壞掉是車本來有問題，所以才會壞。該名網友不爽地說：「請問大家這樣可以要求他賠償嗎？還是我只能自認倒楣？」

市府環保局表示，委辦廠商於南區焚化廠外，路邊攔查柴油車入廠，進行柴油車動力計檢測，整個過程依照SOP程序，且全程都有錄影。

環保局指出，過去曾經發生類似爭議，請民眾於10天內陳述意見，環局將委託第三公正單位，鑑定雙方責任歸屬，若是委辦廠商弄壞車輛，會賠償修繕費用，若是民眾車輛問題，必須自行修車，環局不負賠償責任。