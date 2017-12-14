率先響應空污法！高雄港、澄清湖、4焚化廠 推空品維護區

全國最大的高雄港將納入空氣品質維護區。（記者陳文嬋翻攝）

2017-12-14 23:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕空氣污染防制法修正案今天（14日）行政院拍板定案，高雄市環保局跑第一，將推6處「空氣品質維護區」，除了全國最大高雄港、全國首座空品淨區澄清湖風景區，並新增4座焚化廠為空品區，待立法院通過後上路，禁止二行程機車、高污染柴油車進入，違者最高可罰6萬元。

高雄市環保局全國首創「高雄市環境維護管理自治條例」，首度將空品淨區納入空污執法，行政院今天通過空污法修正案，授權地方劃設空氣品質維護區，首度納入空污法規範，可限制或禁止高污染交通工具使用。

環局將推動6處空氣品質維護區，其中的澄清湖是水源地兼具觀光勝地，曾被譽為台灣第一風景區，是全國首座空品淨區，今年到11月底超過170萬人潮、超過12萬部車輛入園，禁止高污染柴油車及二行程機車入園。

值得一提的是，全國最大高雄港空污排放量是國內5大港最高，氮氧、硫氧化物均超過1萬多噸，尤其高市柴油車約3萬輛是全國第一，且每日從外縣市進出港的柴油車有2.5萬輛次，產生PM2.5占高市總排放量約1成。

環保局表示，柴油車排放的PM2.5被世界衛生組織確認一級致癌物，直接威脅民眾健康，將高雄港第1至第6洲際貨櫃中心，劃設為低污染運具示範運行區，管制高污染柴油車不得進港。

環局將新增中區、南區、仁武及岡山4座焚化廠，增設低污染運具示範運行區，全面管制運送廢棄物車輛，已知高市有1700多部車輛，加上跨縣市運送車輛，均須環署合格標章才能入廠，目前已上網公開展覽，預計明年2月公告，將於半年後實施。

環保局說，待空污法修正案經立法院通過上路後，這6處場所將升格為空品維護區，禁止二行程機車進入，限制1、2期柴油車須取得A1至A3等級標章，才得以進出管制區，經檢測不合格者，可依空污法開罰5000至6萬元，限期未完成改善，得以連續開罰。