高市臨海再生水廠下週一招商 預計111年開始供水

臨海污水廠暨再生水廠下週一招商，預計111年開始供水。（市府提供示意圖）

2017-12-14 21:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座鳳山溪再生水廠將於明年8月開始供水，市府水利局再推「臨海污水廠暨再生水廠」，總經費40億元，將採BTO方式興建，將於下週一辦理招商，預計明年10月簽約，趕赴明年底前動工，預計111年供水。

水利局為解決高雄水源短缺問題，去年推動全國首座鳳山溪再生水廠，將於明年8月開始供水，日供應再生水2.5萬噸，後年日供應再生水4.5萬噸，開創國內再生水新里程碑。

水利局今年再與中央合作，推動「臨海污水廠暨再生水廠」，基地面積超過6公頃，採一次到位方式興建，總經費40億元，將採BTO方式興建，由廠商蓋好廠區移轉市府，市府再委託廠商經營。

水利局指出，規模比鳳山溪再生水廠大，一期工程日處理污水5.5萬噸，可生產3.3萬噸再生水，未來最大可達日處理污水10萬噸，可產生6萬噸再生水，臨海工業區產業需求用水，未來供應中鋼、中油、中石化等5家大廠。

水利局將於下週一舉辦招商說明會，目前已知有10多家廠商詢問度高，預計明年10月簽約，趕赴明年底前動工，預計111年供水，可望成為旱季的替代水源，讓水源調度更有彈性，紓解大高雄用水壓力。