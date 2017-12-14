那瑪夏濕地尋寶大作戰 看見原民「明智利用」文化

2017-12-14 21:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局協助那瑪夏族人保存傳統文化，舉辦「濕地尋寶大作戰」，在地國小學童等40人體驗山棕編織傳統捉蝦童玩等等，了解「明智利用」精神，不干擾楠梓仙溪濕地，與生態環境共存。

農業局舉辦那瑪夏濕地尋寶大作戰，副局長鄭清福親自主持，邀請民權、民生國小學童，加上從平地上來參加的民眾總計40人，體驗山棕編織的傳統捉蝦童玩，了解楠梓仙溪的明智利用，現場笑聲不斷。

在地店家帶著學員下田，找尋在地原住民常用植物，親自觸摸、觀察原物料，店家則講解傳統生活器具用途，甚至器具廢棄不用了，都可被生物分解，讓自然循環再生。

「昂布樂格」是卡那卡那富族在米貢祭時祈福「分享包」，以月桃葉包裹糯米，在米貢祭時，家家戶戶都要準備，餡料依各家族所處的生態環境，自然料理，並在祭典結束時，與不同家族分享祝福。

值得一提的是，那瑪夏餐桌上常見的假酸漿、山茼蒿、山蘇等等，都來自於與濕地共存的土地，這就是「明智利用」的精隨，學童分享透過這次活動，體認到與濕地環境共存，其實是很生活的事情，也是熱愛環境的實踐。

鄭清福說，在那瑪夏這個大自然教室裡，運用自然的在地元素，無論是栽植、食用或是應用，維繫原民文化與大自然共存，成為溪流濕地明智利用的典範。