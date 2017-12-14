余光中不畏爭議 鄉土文學論戰最引人矚目

2017-12-14 21:48

〔中央社〕名作家余光中今天以89高齡逝世於高雄，一生文學傑作不斷，教育學子無數，因為一向不畏於抒發己見，數十年涉入的論戰與爭議也不在少數，其中以70年代「鄉土文學論戰」最為人所知。

所謂鄉土文學論戰，根據台灣文學館「台灣文學小事典」的記述，係指1977年8月余光中在聯合報副刊發表文章「狼來了」，認為鄉土文學作家即在提倡「工農兵文藝」，暗指某些人可能是共黨爪牙，並點名批判陳映真、尉天驄、王拓等人，掀起後續文學論戰。

由於論戰過程緊張度提高，討論人數激增。1977年8月末政府介入，舉行「第二次文藝大會」，由當時黨政軍代表丁懋時、李元簇、王昇、李煥等，以及余光中、尹雪曼等文學人士組成，共270人與會。官方最後決定擴大「鄉土文學」意涵，將此界定成「愛國文學」、「民族文學」，消解政治緊張性，論戰才告結束。但歷經這次激辯，促使更多人思考台灣主體性的問題，其熱情延燒至八、九○年代。

余光中後來曾於2004年為文指稱，「狼來了」一文係出於愛國心，否認是為了扣陳映真帽子，也否認曾寫密告信或受到政黨指使。

詩人向陽回溯余光中經歷的現代詩論戰和鄉土文學論戰，向陽說，論戰就是不同立場主張的辯論，現代詩人經常有論戰，余光中當年參與現代詩論戰「不是很嚴重」。

「倒是他在鄉土文學論戰中的立場，當時對台灣鄉土文學是傷害，對他個人也形成嚴重污點。」不過，向陽表示，余光中晚年曾對此事表示後悔，「他當時在香港，單靠作家朋友寫的信，受到資訊不充足的影響。」

余光中在鄉土文學論戰前即曾被指控受到政黨驅使，例如1975年為文攻擊呼籲蔣經國進行政治改革的胡蘭成。

中英文俱佳的余光中，對語文和教育政策也不吝於表達看法。2006年他曾大力批評時任教育部長杜正勝刪減教科書文言文比例的政策，今年稍早同樣投入高中國文課綱的文言文／白話文比例之爭，強調文言文的重要性。

2012年，他亦曾為經濟學人雜誌稱馬英九總統為「bumbler」緩頰，指出此字並非「笨手笨腳」，而是「大智若愚」。