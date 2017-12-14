工廠環繞憂重金屬超標 民代要求嚴格控管頭前溪水源

頭前溪隆恩堰自來水取水口和湳雅取水口處供應新竹市、縣自來水源，周邊工業排水是否造成汙染引起居民關注。（記者洪美秀攝）

2017-12-14 21:07

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員李妍慧與「我們要喝乾淨水」聯盟今天上午前往頭前溪隆恩堰及湳雅淨水廠取水口了解大新竹飲用水狀況，李妍慧說，市民喝的自來水是從隆恩堰取水後送往淨水廠處理，但隆恩堰上游有多家重金屬工廠且靠近竹東掩埋堆置場，呼籲政府應加強源頭控管，工業廢水不應排入人要喝的溪水中。

李妍慧與聯盟成員和新竹縣竹北市民代表許育綸等人說，頭前溪是供應大新竹地區自來水的重要水源，不過依據縣、市環保局資料，位在竹東鎮上游段就有超過26家的半導體封測工廠及重金屬加工廠，這些工廠雖領有政府的放流水排放許可證，但實際上依據自來水公司公佈今年9月5日所做的水質檢測資料中，湳雅淨水廠及隆恩堰取水口，仍含有微量的銅、鋁、砷、銻、鎘等重金屬，這些重金屬含量雖極少，且符合放流水排放標準，但擔憂重金屬流入自來水淨水廠後，無法沉澱，若被人所喝，恐累積在人體內。

李妍慧說，其實關鍵就在這些工廠所排放的水都流入頭前溪，她建議縣市環保單位應召開協調會，要求這些工廠不得將廢污水排入人要喝的溪流中，從源頭控管，才能杜絕自來水中可能含微量重金屬。

此外，李妍慧也說，自來水公司與環保局和環保署都會固定進行自來水或頭前溪取水口的原水水質檢測工作，但很多物質及重金屬不在檢驗範圍內，她建議環保單位應針對上游工廠有使用重金屬製程的工廠進行重金屬個別項目的檢測，才能確保自來水不受重金屬污染，也才能了解自來水中可能含重金屬的含量與種類。

李妍慧、許育綸也要求縣、市環保局研擬工業污水不得排入人要喝的溪流的相關條例，杜絕水的源頭可能遭污染，且應加強稽查，同時工業用水與民生用水應分開調配使用，才能保障市民所喝的水。

新竹市環保局長江盛任說，環保局每個月都會進行自來水原水的監測與檢驗，檢測項目包含pH、溫度、大腸桿菌群、氨氮、化學需氧量、鎘、鉻及藥劑稽查，目前都符合規定，未來也會加強工廠排放水的稽查，確保水源頭乾淨。

自來水公司三區處強調，大新竹地區的供水有寶山、寶二水庫及頭前溪和永和山水庫的水，水公司會進行水權的調配，會先以水庫的水供給民生用水，民生用水每天除固定監測，也會固定檢測，並未有水源受污染情況，且自來水檢測結果也都符合飲用水的水質標準。