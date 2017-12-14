余光中腦中風病逝 醫囑3大徵兆口訣「微笑、舉手、說句話」

2017-12-14 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕詩人余光中於11月27日因急性腦中風住院後併發肺炎住院治療，今天（14）上午病逝。醫師提醒，冬天是出血性腦中風好發季節，不論年齡都應注意3大徵兆，謹記口訣「微笑、舉手、說句話」，若出現笑起來臉歪一邊、舉手時一手無力或是講話含糊不清應儘速就醫。

根據《中央社》報導，振興醫院神經內科主治醫師尹居浩受媒體訪問時表示，每當天氣轉涼，人體內的血管一碰到冷空氣就會快速收縮、血壓飆高，可能出現腦中風，因此，冬天以「出血性腦中風」（腦溢血）最為嚴重。

尹居浩指出，冬天進補時，火鍋等飲食又油又鹹，也可能導致血壓升高、使血管破裂，是誘發腦中風的另一大主因。

尹居浩說，腦中風有3大徵兆，謹記「微笑、舉手、說句話」，若是笑起來臉歪一邊、舉手時一手無力或是講話含糊不清，符合其中2種，就有72％機會是腦中風，若3種都符合則高達85％，應儘快送醫。

過去研究發現，若沒趕在黃金治療時間6到8小時內治療，有1/3會重度失能、1/3中度失能，生活大小事都需仰賴他人幫忙，僅少數1/3屬於輕度中風，可回到職場工作、獨自打理生活。

尹居浩提醒，無論年齡都應注意是內外溫差，尤其長輩們習慣在清晨運動，建議要等到天亮後再出門並且注意頭部保暖。

另外，尹居浩也呼籲高血壓、高血脂、糖尿病患者要控制好疾病，謹守「不吃重鹹、不吃太油、不吸菸和喝酒」的3不原則，定期量血壓、做健康檢查，不要過度勞累、規律運動，降低腦中風風險。