台北文化獎頒獎典禮 悼念詩人余光中

台北文化獎頒獎典禮14日在中山堂舉行，台北市長柯文哲（左）頒獎給得獎者明華園戲劇總團團長陳勝福（中）、孫翠鳳（右）夫婦。（記者廖振輝攝）

2017-12-14 20:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕第21屆台北文化獎頒獎典禮晚間在中山堂舉行，感念「看見台灣」導演齊柏林、誠品書局創辦人吳清友對藝文、社會貢獻良多，主辦單位首次頒發「特別紀念獎」，並由親友代表領獎，同時在會中悼念詩人余光中，感謝他們對文化的貢獻。今年3位得主為深耕民眾劇場多年的「差事劇團」創立人鍾喬、資深音樂人黃連煜，以及讓台灣歌仔戲再現光芒的「明華園戲劇團」。

「看見台灣」導演齊柏林不畏挑戰，堅持以空拍形式紀錄台灣環境變遷；誠品書局創辦人吳清友讓書店成為文化平台，更成為台北地標。

齊柏林的兒子、齊廷洹表示，曾讓學生看過從高空拍攝台灣的照片，沒想到大家都猜不出那是台灣，甚至有人猜瑞典，也才明白為什麼父親堅持要從高空看台灣。未來會成立基金會、齊柏林影像圖書館，紀念父親的作品。

吳清友的弟弟吳明都感性遙想，18歲時第一次到中山堂，是聽音樂會，「沒想到相隔40年再來，是為了幫哥哥領這個獎」，他表示這是個鞭策跟責任的開始，會為台灣的深度閱讀深耕更加努力。

市長柯文哲致詞時說，台北文化獎得主來自不同文化領域，但就如同日本的達人文化，要變成領域翹楚，要非常努力、專注才能達到，也希望讓台北文化繼續前進。

差事劇團創立人鍾喬以文筆起家，透過民眾劇場喚起社會注目。鍾喬表示，盼能讓更多市民看到戲劇跟底層文化的結合，戲劇是被壓迫者的文化武器，未來也會繼續透過戲劇，來改變這個不平等的世界。

資深音樂人黃連煜多年來堅持客語創作，透過音樂大力推廣客家文化，他笑稱沒想到做通俗音樂，也可以拿到這個獎，但也真情流露表示「謝謝帶山歌帶我回家」。

明華園戲劇團見證歌仔戲興衰起伏，大膽成功革新，將台灣傳統戲劇發揚至海外。第二代團長陳勝福打趣說，特地帶夫人、明華園當家小生孫翠鳳一起來，是因為如果找團員來的話，就超時工作了；而孫翠鳳也開玩笑回敬「我以為來了，獎金就是我的」。

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台北文化獎頒獎典禮14日在中山堂舉行，得獎者明華園戲劇總團團長陳勝福（右）、孫翠鳳（左）夫婦在台上笑開懷。（記者廖振輝攝）

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台北市文化獎頒獎典禮14日在中山堂舉行，差事劇團創立人鍾喬（見圖）是其中一位得獎人。（記者廖振輝攝）

台北文化獎頒獎典禮14日在中山堂舉行，台北市長柯文哲（左）頒獎給得獎者客家文化傳唱舵手黃連煜（右）。（記者廖振輝攝）

台北文化獎頒獎典禮14日在中山堂舉行，得獎者客家文化傳唱舵手黃連煜在會中演唱。（記者廖振輝攝）