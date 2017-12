耶誕燈飾棕櫚樹「大噴發」！原來在這裡

2017-12-14 22:03

〔即時新聞/綜合報導〕耶誕節快到了,世界各地無不準備慶祝,但有地方將棕櫚樹掛上燈飾後,模樣像極了「噴發狀態」的陰莖,笑翻眾網友,有台灣網友看到照片後在各大社群分享,不少網友以為這地點在台灣、還有人稱是高雄,其實這是遠在義大利的一個小鎮!

經查,推特帳號「You Had One Job」在近日PO出了上述照片,並表示「這就是為何不該把耶誕燈飾裝在棕櫚樹上」,照片隨即被病毒式轉發,截至今日已達超過7萬次轉發、破14萬次點讚。

不少網友紛紛尋找這個燈飾是在哪裡,最後謎底揭曉,原來是義大利小鎮「奇維塔諾瓦」(Civitanova Marche)所做的,當地民眾也在推特上自嘲「我為我們的義大利垃圾感到驕傲」。

奇維塔諾瓦的當地媒體則報導指出,當地商家希望藉由燈飾吸引人潮,製造商機。

Why you don’t put Christmas lights on palm trees. pic.twitter.com/JC0AWmoxyN