耶誕燈飾棕櫚樹「大噴發」！原來在這裡

義大利一個小鎮將棕櫚樹掛上燈飾後，模樣像極了「噴發狀態」的陰莖，笑翻眾網友。（圖擷取自推特）

2017-12-14 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節快到了，世界各地無不準備慶祝，但有地方將棕櫚樹掛上燈飾後，模樣像極了「噴發狀態」的陰莖，笑翻眾網友，有台灣網友看到照片後在各大社群分享，不少網友以為這地點在台灣、還有人稱是高雄，其實這是遠在義大利的一個小鎮！

經查，推特帳號「You Had One Job」在近日PO出了上述照片，並表示「這就是為何不該把耶誕燈飾裝在棕櫚樹上」，照片隨即被病毒式轉發，截至今日已達超過7萬次轉發、破14萬次點讚。

不少網友紛紛尋找這個燈飾是在哪裡，最後謎底揭曉，原來是義大利小鎮「奇維塔諾瓦」（Civitanova Marche）所做的，當地民眾也在推特上自嘲「我為我們的義大利垃圾感到驕傲」。

奇維塔諾瓦的當地媒體則報導指出，當地商家希望藉由燈飾吸引人潮，製造商機。