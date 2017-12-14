司機送回遺失手機索取100元 民眾揚言投訴反被網友嗆翻

有網友在網路上揚言投訴計程車司機，但因為理由太誇張，被不少網友嗆爆。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-12-14 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕如果有人幫你送回昂貴的遺失物，你願意花多少錢籌謝對方呢？一名網友在臉書上揚言投訴計程車司機，因為該網友手機不慎掉在車內，司機將手機送到後，跟他索取了100元，讓他認為遭「勒索」，氣到直呼太惡劣，但他的行徑被分享至《爆料公社》後反倒引來網友打臉，嗆他根本是奧客。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》指出，一名網友向大眾詢問：「請問有人知道55688的投訴專線嗎？」，起因於該名網友不慎將手機落在車上，打電話回去請司機送來後，司機表明因為是特地繞過來的，因此必須索取100元，該網友氣憤表示：「我馬上打電話去追，就走遠了嗎！太誇張...」似乎懷疑司機故意騙他。最後氣憤公佈叫車代號。

而轉貼此文的網友則不可置信的表示：「覺得很傻眼，怎麼現在人都當別人幫他是應該的？！」並表示，以前掉皮夾還會包紅包答謝拾獲歸還的熱心民眾。

不少網友也紛紛留言：「有一次我老公也是喝醉了手機掉在車上，司機幫我送回來，我也是給他錢謝謝他」、「算便宜了吧！在（再）搭計程車去警察局可能都超過100元了」、「100付不起，不知感恩。早知道送警局」、「臺灣鯛無誤」、「才100很能接受好嗎？你自己搞丟手機的，人家司機是好心，不是每個人都有義務這樣做= =」、「不然你把手機切10%給他，這樣就不用給100元了」、「這種垃圾客人，手機丟路邊就可以了」。