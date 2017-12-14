明水氣減少各地回溫 週末迎最強冷空氣低溫11度

明日天氣轉好，但須注意週末超強冷空氣來襲，氣溫又會驟降。（資料照，記者黃志源攝）

2017-12-14 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日東北季風減弱，各地將持續回暖、水氣減少，大致是多雲到晴的天氣。中部以北清晨低溫為16度左右，南部及花東則約18、19度。

據《中央氣象局》預報，明降雨方面，白天水氣再減少，除了東半部地區及北部山區仍有一些局部短暫雨之外，其他各地降雨機率都不高。

溫度方面，中部以北及東北部低溫約16、17度，南部及花東約18、19度，白天陽光和煦，感受舒適溫暖，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約22、23度上下，其他各地則可達24至27度左右，中南部日夜溫差較大。

據《天氣風險》指出，週末會有一波冷高壓南下，預測低溫可能降到11至13度，一開始水氣較多，北部偏溼冷，接下來週日稍轉乾，這波的確影響時間較久，強度也有機會挑戰今年最低溫。

另外，今晚台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域仍有8至9級強陣風；今、明兩天東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區則有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

原位於菲律賓東方近海的熱帶性低氣壓已於今日上午8時發展為今年第26號輕度颱風啟德，未來將緩慢朝西移動並進入南海，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，明日因擴散條件不佳，中部、雲嘉南地區空氣品質為橘色提醒；高屏地區為紅色警示，其他地區為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒。