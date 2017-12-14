模型等級紙飛機1台只要20元 網友暖心PO文引發熱議

有屏東民眾在網路PO文指出，住家附近有名不同於一般人的男子在早餐店摺紙飛機，且一台只賣20元，希望有興趣的民眾可以支持他。（圖擷自臉書）

2017-12-14 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕一台手作費工的紙飛機竟然只賣20元？有屏東民眾在網路PO文指出，日前到住家附近吃早餐時，留意到一旁有名男子很認真的在摺紙飛機，細問早餐店老闆才知道，這名男子雖然不同於一般人，無法正常說話應對，導致生意不太好，但摺起紙飛機來卻有模有樣，這番遭遇觸動網友，為此在臉書PO文，希望有興趣的民眾若有經過，可以幫他加油打氣。

有民眾今在臉書發文指出，日前在住家附近吃早餐時，發現店內坐著一名一直在低頭摺紙飛機的男子，問了老闆才知道，這名男子因為跟一般正常人「不太一樣」，雖然摺的紙飛機很精緻，買回去後還可以自己著色，但卻乏人問津。早餐店老闆也指出，其實這名男子先前也有在麵包坊工作，只是因路途太遠、家人不放心才放棄，之後也曾在學校門口賣紙飛機，卻因說話語一般人不一樣、小朋友會害怕，才導致生意不好，最近老闆獲悉後，便在店內留了一個位子給他，希望能讓他順利賺點錢，買個耶誕禮物送給他媽媽。

PO文民眾也指出，雖然這位特殊的孩子沒法正常去工作賺錢，但上天賦予他這項折紙的才能，希望大家可以到現場購買順便幫他加油。PO文者也提醒，目前這名男子都是在早餐店開門時才出現，民眾若有意前往要留意早餐店的休息時間。

該文PO出後引發許多民眾關注，截至今晚11點已有超過1500名網友分享，其中不乏有認識該名男子的網友留言指出，「這位弟弟是我家的鄰居，雖然他跟一般正常人不一樣，可是他很用心的過每一天！之前在加油站、麵包店、餅乾店打工都難不倒他！他真的很努力也是個很孝順的孩子！」、「這位弟弟有點類似妥瑞症 ，所以有時候說話跟動作會和大家不一樣 ，但是請大家不要介意，因為他是善良的」、「希望多鼓勵他，但他的嗓門有點大，希望也別嚇到」。

了解狀況的網友也紛紛留言表示「摺成這樣，神人級」、「還有隱型轟炸機耶」、「真心覺得大於20元！」、「這是模型等級的紙飛機耶」，也有人稱讚「請樓主幫我們向他傳達，不塑之客很多都覺得他折得很棒」、「推，希望能實現他想給媽媽禮物的心願」、「請給有孝心的孩子一份鼓勵的力量吧」。另有網友則建議，「我可以將用過的紙箱寄給樓主喔，物盡其用！」、「我想送他A4的紙全新未開封，可以給我住址我好寄送我的一點心意嗎？」、「如果能幫他上pchome賣的話，生意會好。省下的運費還能多買三架紙飛機」。

雖然這名男子摺出來的紙飛機很精緻，買回去後還可以自己著色，但卻乏人問津。（圖擷自臉書）

PO文民眾指出，雖然這位特殊的孩子沒法正常去工作賺錢，卻還想著要買個耶誕禮物送給他媽媽。（圖擷自臉書）