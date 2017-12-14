北市垃圾車加裝濾煙器 明年將達150輛

北市垃圾車加裝濾煙器，106年底達百輛，明年累計150輛。（北市環保局提供）

2017-12-14 19:56

〔記者周彥妤／台北報導〕柴油車排放黑煙屬於第一類致癌物質，近年國外廣泛加裝濾煙器作為減污設施，台北市環境保護局指出，針對環保局所有的50輛三期柴油垃圾車，自104年執行加裝濾煙器試辦計畫，整體排放煙度改善率達99%，並符合最新五期車輛排放標準；基於成效良好，另編列2500萬經費，規劃再增加100輛濾煙器安裝，今年底達100輛，明年累計達150輛，估算每年PM2.5約可減量735公斤，可減緩民眾倒垃圾時曝露空污的風險。

環保局指出，北市沒有大型工廠或工業區，車輛廢氣是空氣污染物主要來源，以PM2.5來說，車輛廢氣佔北市原生性排放總量的45.6％，另世界衛生組織已將柴油車排放的黑煙列為第一類致癌物質，而加裝濾煙器是近年國外廣泛應用在交通工具的減污設施。

環保局長劉銘龍說，大型柴油車PM2.5排放量大，未來空氣污染防制法修正案通過後，將授權劃設「空氣品質維護區」，限制高污染車輛進入，而一、二期老舊車輛將是首要管制對象，另外三期車未來也要加裝濾煙器才可進入。因此，環保署也已採取「汰換一、二期柴油車」及「三期柴油車輛補助安裝濾煙器」兩大策略進行柴油車污染管制，環保局後續將依中央的策略與透過補助方案，推廣至市區的老舊公車或大客、貨車，以降低柴油車排煙影響，改善北市空氣品質。