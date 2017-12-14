奇觀！屏東枋寮抽海水養魚 水管層層相疊最高2公尺

層層相疊的水管最高處約有2公尺高，比一個成年人還要高，當地民眾指出，只要有水管損壞，養殖業者就會「從別的地方接上來」。（圖擷取自三立新聞）

2017-12-14 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣枋寮鄉的養殖漁業興盛，但由於當地地力已不堪抽取地下水，養殖業者改由私自接管，從海邊引進海水養魚，也造就當地中華大排出現水管牆奇觀，卻也造成當地民眾不少困擾。

民眾在臉書社團「我是枋寮人」PO出當地中華大排的水管亂象，據《三立新聞》報導，當地民眾指出，大排兩側道路原有1.5公尺寬，但由於養殖業者私自接水管引海水養魚，大量水管占用道路，道路最窄處僅有50公分，不但小客車無法通行，連機車都僅能勉強通過。

報導指出，層層相疊的水管最高處約有2公尺高，比一個成年人還要高，當地民眾指出，只要有水管損壞，養殖業者就會「從別的地方接上來」，水管綿延3、4公里至瀕海地區引取海水，雖然能夠降低當地抽取地下水所造成的地層下陷現象，但造成當地民眾困擾。

下埔頭養殖業者指出，2013年時，漁業署原預計要在屏東縣的佳冬鄉塭豐、下埔頭和枋寮鄉北勢寮、番仔寮，與林邊鄉水利村5個地點，設立海水抽取供應站，但只有塭豐與北勢寮兩處供水，其餘3地點均因經費問題無法供水。

屏東縣海洋漁業事務管理所長吳憲昌指出，光是下埔頭要設立取水站點，就要耗資6.8億元，「前瞻計畫假如能夠核定的話，那我們也希望明（2018）年度能夠設計發包施工」；報導分析，屆時也許就能解除該地接管亂象。