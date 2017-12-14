拒搭過勞公車！台南3個月4起公車事故 NGO團體發起連署

2017-12-14 19:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市3個月接連發生4起公車司機因身體不適發生事故，雖然市府已表示將調高司機健檢頻率、增加心血管疾病檢查項目，但非政府組織NGO團體「台南新芽」認為，改善職場勞動條件，讓司機擁有正常休息時間及完善監測機制，才是整體性的解決方法，發起「拒搭過勞公車，保命市府有責」網路連署活動，要求交通局徹查台南公車司機班表。

台南新芽說，根據台南市政府警察局公布的資料，過去3年，每年平均有51件大客車交通事故造成傷亡，相當於每7天就有1件事故發生，如此頻繁地發生意外，難道全是司機個人身體不適嗎？健康檢查與疾病管理都只是個人的解方，當司機出現症狀就換一位，這樣的做法只是讓公車司機成為用壞即丟的「免洗勞力」！

台南新芽要求交通局徹查台南公車司機班表，並盡速提出台南市公車司機輪班情形調查報告；勞工局應全面性針對台南市的公車、客運、遊覽車進行專案勞動檢查；市府應建立司機工時監測系統，並重新評估駕駛疲勞徵兆，以進行預防措施。同時也呼籲中央正視運輸業過勞情形，別讓一例一休修法造成更多悲劇。

台南新芽指出，連署後會將相關訴求交給市府，要求市府正面回應。同時也徵求願意匿名受訪的台南公車司機，了解目前司機的工作實況。