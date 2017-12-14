解決大里溪南水患 斥資2.5億闢防災公園

2017-12-14 19:24

〔記者陳建志／台中報導〕大里溪南地區過去每遇大雨常淹水成災，市府陸續推動仁化路、中興路下水道工程，為進一步解決大里東、西湖里淹水問題，立委何欣純爭取將大峰路防災公園納入「前瞻基礎建設計畫」水與安全建設中，總經費2.5億元，目前已獲中央核定補助，將規劃防災與景觀兼具的防災公園，預計明年中取得土地後就能動工興建，工期約1年。

立委何欣純表示，大里溪南地區多年來飽受淹水之苦，在市府完成仁化路、美群路等地的下水道工程後，淹水問題獲得改善，目前中興路的下水道工程正在施工，不過中興路以西和大峰路兩側的大里東、西湖里區域，過去也常發生淹水情況，為解決此處水患，向中央爭取將總經費2.5億元的「大峰路防災公園」，以及760萬的「西湖路排水改善工程」列入「前瞻基礎建設計畫」水與安全建設，都已順利獲核定補助。

何欣純今天邀集內政部營建署、市府水利局向地方進行工程簡報，包括水利局副局長馬名謙、大里區長周崇琦、市議員李天生、張芬郁、東湖里長賴樹清、西湖里長林益生等人都出席。

水利局副局長馬名謙表示，「大峰路防災公園」位於大峰路和仁化路口，總面積約0.7公頃，將設置類似東湖公園的淺碟式滯洪池，整座公園將結合防災、生態、教育與遊憩等功能，成為複合型的防災公園，預計明年中前取得土地，明年8月發包，工期1年，預計最慢108年底前完工啟用。

東湖里長賴樹清表示，舊乾溝埤排水下游流經東湖里，過去只要大雨，下游民眾就要擔心淹水，近年軟體園區開發，讓涵養水源的地方變少，肯定防災公園闢設後，將可讓附近淹水問題獲得解決。