醫病》肝癌晚期男吃「第二線用藥」 病況終於穩定控制

2017-12-14 19:12

〔記者林惠琴／台北報導〕67歲的陳先生是B型肝炎帶原者，獲知罹患肝癌已是晚期，原本充滿理想抱負的他，被突如其來的噩耗重重打擊，經過一連串的肝動脈栓塞治療、電燒治療，甚至是服用第一線口服標靶藥物，癌細胞仍然持續擴大，但今年衛福部通過第二線口服標靶藥物，陳先生使用後病況穩定控制，生活品質與體力也見改善。

台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔說，肝癌分為早期、中期、晚期、末期，早期腫瘤大小不超過3公分，可手術切除方式治療；中期腫瘤超過3顆、或3顆腫瘤超過5公分者，可採動脈栓塞方式治療；若栓塞治療效果不佳、腫瘤已侵犯到肝內血管，甚至轉移至肝臟以外的晚期，可採用口服標靶藥物治療，延長存活期；末期肝功能不理想，通常以保守、支持方式治療，盡可能減少患者疼痛與不適感。

台灣肝癌醫學會理事長林錫銘說，過去晚期肝癌患者只能仰賴第一線口服標靶藥物治療，但當腫瘤產生抗藥性後，就會面臨無藥可治療的困境，然而，今年9月衛福部審核通過第二線口服標靶藥物，現在使用第一線口服標靶藥物控制不佳、肝功能正常，可進入第二線用藥治療，等於多一項選擇。

林錫銘呼籲，即使發現罹患肝癌也不要灰心，勿延遲就醫、誤信偏方，只要積極接受治療，並與醫師建立良好的溝通橋樑，就有繼續對抗腫瘤的機會。