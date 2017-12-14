成大師生赴菲 與國際師生合造「漂浮花園」

成功大學師生在菲律賓宿霧麥克坦島，與荷蘭及菲律賓的大學生合作共同組建4座漂浮花園。（成功大學提供）

2017-12-14 19:24

［記者劉婉君／台南報導］國立成功大學水利系副教授王筱雯與工設系荷蘭籍客座教授Bart van Bueren致力研究人工浮島，去年共同指導學生完成台南安平運河上的漂浮花園，10月Bart van Bueren再帶領學生前進菲律賓宿霧麥克坦島，與其他國家的學生合力組建4座漂浮花園。

成大師生在菲律賓與荷蘭鹿特丹應用科技大學（Rotterdam Hogeschool, RUAS）、漢斯應用科技大學（Hanze University of Applied Science, HUAS），以及菲律賓聖卡洛斯大學（University of San Carlos, USC）師生合作，先由Bart van Bueren解釋製作漂浮紅樹林花園的方法，RUAS的Tijmen Oudendammer博士帶領組員測量河岸邊阻塞的塑膠污染物，Floris Boogaard博士則透過手機的應用程式，分辨水質量測結果，指導學生測繪。

王筱雯說，漂浮紅樹林花園對環境有許多助益，此次打造的4座漂浮花園，每座面積約6平方公尺，總面積達25平方公尺，完全由有機材料或可再利用的材料構成，提供各種红樹林和其他植物生長空間，未來可望改善當地水質，甚至削減風浪或調適低地洪災，有助於保護海岸，還可能增加棲地多樣性及美化景觀，獲當地政府高度評價，參與的學校師生們並在「2017年宿霧市城市氣候審視挑戰」研討會發表成果。