閱讀有不同形式 誠品計畫發展電子書

2017-12-14 20:33

〔中央社〕誠品公布2017年閱讀調查，有6成4民眾看過電子書而不到3成購買，誠品展望明年，強調不同形式閱讀，以開放態度投入電子書發展，實體通路則預計明年第2季花蓮展店。

誠品今天公布2017年度閱讀報告，也首度與遠見調查中心合作進行「2017閱讀大調查」。調查顯示，雖然閱讀的形式多元，有64%的人過去一年看過電子書，但僅有28%買過，有聲書接受度更低。閱讀調查也提到，國人今年平均每人買9本書，花費新台幣3169元。

誠品副總經理林婉如說，當閱讀不再只是狹義的看紙本書，任何形式的閱聽眾都需要關照到。因此，誠品以開放的心胸，來看電子書的發展。

她說，閱聽眾的數位體驗是明年關注焦點，除明年第3季網路書店部分會有大型改版，未來可能不僅會發展電子書的平台，也會考慮出版電子書。

隨著實體通路受到網路科技影響，林婉如仍認為，從今年年度閱讀報告數據來看，有6成的讀者每月都會逛書店，剩下的4成就是誠品的潛在機會，對於誠品書店的未來相當有信心。

林婉如對誠品未來展店也指出，呼應花蓮民眾的引頸企盼，將在明年第2季展店，將踏足花蓮、落腳據點位於市中心，計畫開闢在地主題特展。

她也說，明年第3季則有台北中山區原新光三越南西店全棟，其中有一整層書店。第4季會在北高雄，2019年則先將在台中展新書店，到時預計全台將達到44家書店。

展望未來，林婉如說，誠品希望秉持已故創辦人吳清友的「款待精神」，提供讀者更豐富的體驗。就像吳清友曾提及，所有還未開始閱讀的人，都是誠品的潛在客戶。

林婉如舉例，連接台北捷運中山站的誠品R79，自從書店開幕，已經累計100萬人流，與開店前的平均人流來比成長4倍之多，就像是吳清友當初視察的話應驗一樣，「我不相信這樣人們看不到書」。

而承襲吳清友的款待精神，明年將在每個書店都設計閱讀空間，放上吳清友最愛的閱讀燈、椅及布置，低調而不經意融入空間；還有月讀一冊的活動，期望明年每人平均購買書可以來到12本。