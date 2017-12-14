林口山區遭倒廢棄物 「淹」馬路還飄出刺鼻味

林口區北80道路遭亂倒廢棄物，在路旁堆積猶如一座小山。（市議員蔡淑君提供）

2017-12-14 18:51

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市林口區北80鄉道約1.7K處今遭不明人士亂倒廢棄物，堆積成山的垃圾「淹」馬路，阻礙道路通行，還飄出陣陣刺鼻味，當地太平里長謝玉祥說林口偏遠山區常遭不肖業者或民眾傾倒垃圾，一年至少發生5起，地方不堪其擾。新北市環保局對此表示，將調閱監視器查緝可疑車輛，也將追查污染來源及相關責任，移送法辦。

謝玉祥表示，今早上7、8點左右接獲里民通報，指北80鄉道1.7K處遭人亂倒垃圾，垃圾除堆滿道山坡坡坎，更漫到馬路上，佔據將近一半路面，不僅廢棄垃圾猶如小山堆積路旁，民眾路過更聞到陣陣刺鼻味，翻看廢棄垃圾看到類似工業或醫療業塑膠手套。

謝玉祥說，林口山區長期被不法業者與民眾隨意傾倒廢棄物品，醫療、裝修與營建工程廢棄物都出現過，防不勝防，光是今年就發生5起以上，就算捉到業者也沒太大的嚇阻作用。

環保局回應，今下午3點趕赴現場後，廢棄物已被不明人士清理掉，只剩下山谷處仍有殘留，根據現場殘留零星廢棄物，發現其中包含沾有溶劑味的廢布，後續除調閱監視器查緝可疑車輛，也另外追查污染來源及相關污染者責任。

環保局也強調，非法棄置廢棄物已違反廢棄物清理法規定，屬於刑事犯罪，後續將移送法辦，最重處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰鍰。

市議員蔡淑君表示，市府編總預算時，應考量拉近城鄉差距，納入偏鄉道路監視器建置規劃，對亂倒廢棄物的不法業者，除依法嚴懲外，也應成立聯合稽查小組，到該公司一併清查其他違規情事，杜絕後患。