華德福實中家長提「捐款入學」 教育部打槍

2017-12-14 19:03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高中是公辦民營學校，也是全國實驗教育著名案例，立法院教育與文化委員會今天與教育部到校考察，而學校近年學生人數暴增，出現校舍不足問題，家長希望早日增建校舍，還有家長提議，在招生時讓10％家長由「學校挑選」，但國教署回應指出，公辦民營仍是公立學校，需符合公平正義，超出人數有其他機制可以運作；這項「學校選家長」建議，形同被教育部打槍。

目前華德福有國小、國中、高中，一至十二年級共招收34班，學生人數超過900人，班班達28人滿招，還有300多名學生排隊等候入學。

立法院教育與文化委員會召委陳學聖、立委陳歐珀、蔣乃辛，今天與教育部常次林騰蛟、國教署副署長許麗娟等人，赴慈心華德福實驗學校視察。

但有家長提及，華德福現在以設籍宜蘭縣者優先入學，是否可以「限制人數」，以免出現校舍不足問題；另外，校內名額有10％是由學校挑選家長，她舉例，美國長春藤名校，家長捐款學生就能入學，對學校來說，也多一筆經費可自由運用，這對公辦名營學校來說是好事。

不過，陳學聖說，學生社經背景不一樣，好壞不定，若有10％是挑進來的，恐會出現「我們是貴族」的想法。國教署副署長許麗娟回應，華德福畢竟屬公立學校，為求公平正義，有義務對學區學童負責，若招生人數超量，都有機制可以參考解決。

慈心華德福高中執行長林詩閔也說，學校強調入學公平性，不管有錢、沒錢，都希望所有孩子受到完善照顧。

此外，有家長提及校舍不足，興建經費卻苦無著落等問題，林騰蛟說，學校提出增建國中教室部分，國教署已補助規劃費，後面興建經費，等規劃完後，會再請縣府提報，教育部會給予支持。