高山不斷訊 武陵農場通訊平台自主發電

2017-12-14 18:49

〔記者吳柏緯／台中報導〕海拔2000公尺的台中武陵農場每年遊客超過50萬人次，加上周邊超過海拔3000公尺的武陵四秀環繞，吸引不少山友造訪，高山通訊成為重要「基本配備」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天與武陵農場、五大電信業者共同宣布，啟動高山防災通訊平台，除了透過完善基地台建置確保周邊通訊，更設置一座自主發電設備，若未來因天災等原因造成台電斷電，發電系統可以支持基地台5到7天的用電，讓旅客、山友不因斷電而斷訊。

為了確保偏鄉、高災害潛勢地區與避難場所，在發生重大災害時可以維持通訊暢通不中斷， NCC與地方政府、五大電信業者合作，陸續在全台建置超過130座的防災行動通訊平台。

NCC中區監理處處長黃琮祺說明，武陵農場每年遊客超過50萬人次，加上周邊品田山、池有山、桃山與喀拉業山等4座高山，吸引不少山友造訪，通訊設備建置格外重要。過去僅中華電信設置基地台，不過，今年開始其他4家電信業者也陸續設置基地台，讓武陵農場的通訊趨於完善。

根據NCC統計，103年至106年期間，造成電信業者基地台無法通訊的主要原因為電力中斷，比例高達67％，電力中斷造成通訊中斷，導致災害發生時民眾無法在第一時間內呼救，延誤救災，以至於發生憾事。

因此，除了建置基地台，NCC也與武陵農場共同打造一台自主發電機，負責支援基地台電力，確保在遭遇天災或電力中斷後，基地台仍能正常運作。黃琮祺說明，電力系統斥資約450萬，可以在台電斷電後即刻啟動，約可維持基地台與武陵農場基礎設施5到7天的穩定供電，訊號不至於中斷，等待電力修復。

排雲山莊 明年也要架設基地台

台灣近年登山活動蓬勃發展，不少外國山友也慕名前來，除了武陵農場，不少高山通訊設施也持續建置。據了解，明年玉山的排雲山莊也將建設基地台，並利用太陽能發電，讓山友不會因為通訊中斷而與外界失聯。